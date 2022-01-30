印度神童警告8星連珠到來！農曆新年小心5大劫　點名台灣疫情嚴峻

印度神童阿南德（Abhigya Anand）先前預言，未來這一年（2022）將遇到7大災難級危機，怎料多國家真的發生重大問題，台灣也陷入桃機群聚疫情。而阿南德最新預言中表明，農曆年間得小心5件事，才能一路平安到5月。



阿南德在影片中指出，病毒在今年5月會成為新型態，並與世界友好共存，全世界正在經歷血月、卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）現象，以及8星連珠，分別是金星、地球、木星、火星、土星、天王星、海王星、冥王星等行星連在一起，還有水逆等現象。

印度神童警告8星連珠來了，過年要小心5大災難。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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阿南德也警告，卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）會有最後一波負能量回馬槍襲來，2月Omicron危機機將會擴大，台灣、日本、英國等國都得要注意，尤其3、4月最為嚴重，所以得小心防範5件事，包括：

一、疫情

阿南德直言，疫情會對經濟、大自然帶來嚴重的威脅，但今年5月將出現緩解。

二、4國小心疫情爆發

阿南德分析，去（2021）年12月到今年2月這段期間，疫情將會快速蔓延，其中台灣、英國、義大利、美國疫情恐嚴峻。

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三、與病毒共存

阿南德提出，今年5月後疫情威脅稍微小一點，經濟緩慢復甦，但並代表病毒結束，可能還會有先變種變異株；此外，阿南德提醒，星象走過血月、8星連珠、卡帕拉契瑜伽及合相時，會對地球造成負面影響。

四、極端氣候

阿南德表示，今年3、4月可能會出現嚴重的極端氣候，例如地震、火山爆發、龍捲風等事發生。 阿南德點名台灣小心疫情爆發，怎料國內真的爆發群聚案。

五、經濟

阿南德認為，今年3至4月期間，卡拉薩帕瑜伽負能量餘波攻擊將帶來衝擊，世人得小心住院等經濟問題。 事實上，阿南德的預言是否相信見仁見智，但遭到點名台灣近期真的爆發大規模群聚感染，包括桃機、高雄港、西堤、歌友會、亞旭等，已延燒至少10條傳播鏈，全台已有10縣市淪陷，包括基隆、新北、台北、桃園、新竹縣、新竹市、台中、彰化、台南、宜蘭，與印度神童預言不謀而合。

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