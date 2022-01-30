九合一大選｜韓國瑜稱絕不參選縣市長　2024會否選總統「還未知」

在台灣，國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、「戰鬥藍」發起人趙少康、高雄前市長韓國瑜在春節前，由韓國瑜出面召集聚餐展現黨內團結，四人分別在社交網曬出合影，引發政壇關注。

有人解讀韓國瑜此番操作是想「朱下韓上」，並被點名可能參戰年底的台灣九合一縣市長選舉。對此，韓國瑜予以回應。



據台媒報道，國民黨在歷經「四大投票」、台中立委補選、無黨籍民代林昶佐罷免案失利後，朱立倫喊出將擴大決策圈的主張，27日4人齊聚晚餐。朱立倫、江啟臣、趙少康及韓國瑜27日晚間同時透過第三方平台放上4人晚餐合照，象徵國民黨團結氣勢，江啟臣更說，四人一條心，齊力可斷金。

已經表態要參選2024台灣總統選舉的趙少康在28日對此次餐敘回應表示，國民黨基層黨員與藍軍支持者，最怕看到藍營不團結，但事實上大家很團結，韓國瑜、朱立倫、江啟臣彼此都是老朋友，餐敍過程很輕鬆。至於是否聊到2024選戰？趙少康則否認，他說，國民黨要打團體戰，誰適合就出來，每個人分工才會贏，不會為了2024搞分裂。

因此次聚餐是韓國瑜組織，有外界解讀韓在操作「朱下韓上」，並被點名可能參戰年底台北或桃園市長選舉。加之韓國瑜在遭罷免後轉身投入公益，表示年底前要探訪百位「正向力量的民眾」，被解讀有意再戰2024總統大選。

韓國瑜受訪時回應，他從來沒講過「朱下韓上」這句話，朱立倫剛選上黨主席，做得很辛苦，當然希望朱立倫把國民黨帶成功，餐敘也是給朱打氣加油。最近藍軍士氣低迷、沮喪、哀傷，藍軍高層之間彼此團結很重要，「聚一下」是希望營造團結，讓基層藍軍覺得國民黨有出息，也闢除很多不必要的謠言。

針對年底的縣市長選戰，韓國瑜表示，國民黨每一個縣市都須加倍努力，他個人不會參選台北市，蔣萬安是很優質、有涵養、教養的年輕候選人，除形象好之外，學經歷、專業能力俱佳，責任感也好，也願傾聽民眾聲音。而對於2024年台灣總統選舉，韓國瑜語帶保留，僅表示「目前為止完全沒這個計劃，未來不曉得」，留下想象空間。