蛋荒｜台灣缺蛋潮未止鹹酥雞也漲價？　民眾：買得到蛋但價格高

台灣在一月底開始爆發「蛋荒」，傳統市場限量採購，超市賣場也被清空。雞蛋缺口多達100萬至200萬隻，不少民眾擔心蛋荒問題將延續到過年後。

《聯合報》指出，除有缺蛋危機外，因為原物料上漲，台灣民生物價跟著齊漲，鹽酥雞與炸雞上漲5至10元新台幣（約合1.4到2.7港元），餐廳白飯也漲價。



1月底，台灣傳媒引述業者指出，新冠疫情導致國際原料價格大漲，飼養成本增加，加上2021年5月，三級警戒餐廳停止內用，雞蛋滯銷，業界為止血大量淘汰蛋雞。雖然後來疫情回穩，想再重新飼養蛋雞時已「無雞可買」，種雞、雛雞都出現短缺。加上秋冬禽流感等疫病肆虐、溫差大令產蛋率下降，都令雞蛋缺口進一步擴大。

為因應農曆新年消費需求。農委會主委陳吉仲在年前成立「雞蛋調度平台」，由農委會透過平台調度給消費者，另每天調度90萬隻雞蛋供應傳統市場及賣場，希望能解決「蛋荒」。但在年節期間，許多蛋農指出，蛋荒難以短時間緩解，更擔心年節後會有一波漲價。

台北市居民蔡生接受《香港01》訪問表示，他在超市和7-11等地方還是買得到雞蛋，但許多都是有機雞蛋或價格比較昂貴的雞蛋。農委會副主委黃金城透露，雞蛋在年節休假時勢必累積一定的量，預計可以彌補到二月中。之後會從澳美、日本等國家進口，填補市場需要。

彰化縣養雞生產合作社主席林朝良接受《聯合報》訪問時認為，春節過後雞蛋需求應逐漸正常，加上政府將從國外進口雞蛋，估計供應會逐漸平穩，但國際原物料價格居高不下，未來蛋價仍要看飼料價格來決定。台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，市場對蛋的需求還是很高，可能撐沒幾天就不夠。



報道指，台灣北部缺蛋情況較嚴重，因為北部短缺，有些人便跑到中部買雞蛋，造成部分地區雞蛋短缺，價格也提高。台中市長盧秀燕2月7日接受媒體採訪表示，農委會說年後會加速供應，希望數量及速度能提前，終究雞蛋是重要的民生物資，希望能加強補充。

2月6日，行政院召開「物價及金融穩定議題討論會議」，對雞蛋供給展開討論，其中，黃金城表示，將透過輔導雞農共同採購雞飼料玉米、加速淘汰老母雞等方式幫助雞農度過難關，也將協調種雞場增加供應量。農委會預計周一（7日）中午將邀請蛋雞、雞蛋相關業者討論近期雞蛋供給波動情況。