東京奧運｜紀念公仔背後有洋蔥！花束意義大不同　福島洋桔最催淚

【東京奧運】相信有許多人都注意到，大會頒獎時，各國選手手中都有個花朵花束，日本台灣交流協會日前說明花束的意義，原來花束象徵著日本經歷311大地震後，浴火重生的樣貌。
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日本台灣交流協會在Facebook公開「東京奧運頒獎花束的秘密」，指出這一次頒獎的花束，使用的主花材都產自311大地震受災地區，來自福島縣的洋桔梗雖在災後產量大減，但透過當地非營利組織的幫助下，成功讓這些溫柔優雅的淡綠色花朵，得以在這片土地持續綻放；而來自宮城縣的向日葵則是由在災難中失去小孩的父母們所種植，以寄託對孩子們滿滿的思念；岩手縣的龍膽產量也已恢復日本花卉市場市佔率一半以上，沈穩且美麗的藍色花朵也和此次東京奧運的logo相互呼應，都顯現了花束設計者的巧思。
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日本台灣交流協會說明，勝利花束除了有祝福的含意外，也希望藉機向世界展示日本浴火重生後充滿活力與元氣的樣貌。許多網友看了之後，紛紛留言表示「好用心的巧思，美好的寓意」、「原因有洋蔥，讓我看了鼻頭一酸，這段時間台灣和日本發生了很多事，都堅強面對」、「儘管在疫情嚴重之下，小地方也如此細膩，敬佩。」
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