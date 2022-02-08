黃狗衝出害台女電單車手摔死　靠1根狗毛驗DNA揪出主人判監8個月

台灣王姓女子前年2月騎電單車行經新竹市區，碰上一隻黃狗忽然衝出，閃避不及摔車，因顱骨骨折送醫不治，警方獲報查出飼主孫光億，孫卻稱狗不是他的；檢方指揮警交通隊與鑑識人員採證，在王的電單車底盤採到一根狗毛，送鑑確認是孫的狗。新竹地方法院依過失致死罪判孫8月徒刑；孫上訴，台灣高等法院駁回。



孫光億飼養的黃狗暱稱「布丁」，2020年2月8日早上8點多，「布丁」在未繫鍊繩、無人看管的狀況下離開孫家散步，王姓女騎士因閃避不及而人車倒地，同月14日清晨重傷過世。孫承認飼養「布丁」，但否認有任何過失致死犯行，辯稱「肇事的不是我養的『布丁』」。

新竹地院勘驗由新竹市警交通隊整理、孫住處附近路口監視器畫面，發現與王女騎車發生意外的狗，與「布丁」有著同樣黃毛，並戴紅色頸圈，王女摔車後，這隻狗繼續奔跑，隨後又轉跑向孫住處那一側，消失於畫面中。

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另外，警方鑑識科在王女電單車體盤採集到一根棕色毛髮，經採集「布丁」唾液送法務部調查局鑑定，發現DNA相符，新竹地院認定肇事犬就是「布丁」。竹院認為孫身為肇事犬飼主，本來應該善盡監管義務，卻疏於注意讓牠在無任何約束下恣意在外散步，導致王女車禍死亡，且始終否認犯行，也無賠償意願，犯後態度不佳，判他8月徒刑。

孫上訴，指「布丁」外出時都有繫狗鍊，案發後經獸醫檢查並無明顯外傷骨折，主張監視器畫面所見的肇事黃狗非「布丁」。高院認為，孫在2020年4月25日警詢時承認「當時要讓狗出去上廁所，所以沒繫繩，門一開牠就衝出去」，同年6月15日偵訊時稱「當天我開門狗就衝出去，我也攔不住」，且監視器的黃狗就是布丁。高院認為肇事犬隻與被害人電單車碰撞後就逃離，沿途奔跑並無跛行、行動不便或明顯外傷，孫光億主張肇事狗應有受傷的論點不可採。高院認為一審量刑8月妥適，認事用法無不當，駁回孫上訴。

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