不止馬英九收到「香港手足恐嚇信」　何歡喜回應：港警冒充我發的

台灣前總統馬英九辦公室昨收到恐嚇信，內容寫道「勿阻香港手足前往台灣！逆我者死」並附有2張香港冥紙，台北市警方10日證實，國民黨籍立委李貴敏辦公室在同一時間也收到2封內容相同的恐嚇信，正積極偵辦當中。
據悉，前總統馬英九位於台北市內湖區的辦公室昨天下午2時許接獲署名「何歡喜團隊」的信件，封面貼有香港郵票及郵戳，內容寫道「警告！國民黨小心說話！勿阻香港手足前往台灣！逆我者死、光復香港、時代革命」，並附有2張香港冥紙，警方介入後在信件上採獲2枚指紋。
警方證實，立委李貴敏位於中正區的辦公室在同一時間也收到2封完全一模一樣的恐嚇信，員警又採出5枚指紋，後續會將目前採集到的7枚指紋送往鑑識中心進行比對，同時追查信件來源。
編按：有自稱「何歡喜」的人在Telegram「何歡喜流亡台灣日常4.0」寫公開信指，自己「未以何歡喜團隊名義，在香港寄出任何信件到台灣，亦未曾以電腦、漢字印製任何信件」，並直指寄信者是「香港警察」。他寫道，「現在何歡喜居於中華民國自由地區，已被中國共產黨通緝，不會也不可能在香港寄信」。
2021年11月曾有報道指，本港法官及建制派網絡紅人收到粉末及肉塊等恐嚇信件，其後1名自稱「何歡喜」的人在社交平台承認責任。有傳媒引述消息指「何歡喜」的真名姓范，曾加入學民思潮，在2019年反修例運動期間在網絡上活躍，理大圍城之後到台灣，現正於台灣一間大學修讀社會科學。
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