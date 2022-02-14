情人節｜214對同性伴侶相隔兩地　台灣黃絲帶集會促審議跨國同婚

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔等人周一（14日）上午到行政院綁黃絲帶，在情人節這一天，希望行政院盡快將跨國同婚法案送出立法院，不要再讓跨國伴侶無法團聚。黃絲帶寫著跨國伴侶的名字與相愛的天數，突顯司法院的《涉外民事法律適用法》修法草案從去年1月送入行政院後就沒下文。

雖然台灣同婚合法已經有一千個日子，但還是有一群跨國伴侶無法結婚，在疫情全球肆虐下，遲遲無法團聚。集會人士最後更下跪陳情，呼籲行政院加速送審法案。



2月14日情人節當天，有近50對跨國同性伴侶，以及台灣伴侶權益推動聯盟（下稱伴盟）、國際特赦組織台灣分會、台灣同志諮詢熱線、台灣同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台、台灣人權促進會、台灣性別平等教育協會等性別人權團體，再次赴行政院要求儘速送出《涉外民事法律適用法》（下稱涉民法）修正草案。

集會人士在行政院門口綁上467條寫有伴侶雙方名字的黃絲帶，象徵還在等待結婚的至少467對跨國同性伴侶們，希望行政院可以聽到他們的心聲。

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據伴盟統計，至少有467對跨國同性伴侶還在等待結婚，他們之中有65對在一起超過10年，其中一對台韓伴侶已經交往11058天，超過30年。

伴盟指出，在疫情全球肆虐下，跨國伴侶的家庭因為無「法」成家，「被國家當作陌生人」，遲遲無法團聚。秘書長簡至潔說，這兩年來收到上百位跨國同性伴侶求助，他們因為疫情關係被迫分隔兩地，或是家人生病、過世亟需探親，即便在第三地已經合法結婚多年，仍被政府當陌生人阻擋在境外。據統計，有214對伴侶因疫情無法相見，加在一起「已有超過14萬個日子」。

簡至潔批評，司法院《涉民法》修法草案早在去年1月就送入行政院，但一年多過去了仍舊沒有動靜，在這之中，跨國同性伴侶已經贏得3宗訴訟，拒絕跨國同性伴侶登記結婚的內政部函釋，已經被3個法院判決違法，跨國伴侶沒有辦法理解，身在一個法治國家，政府已經三度被法院判決違法，卻可以依然故我，是把人民逼到無路可走。

她續指，蔡政府拿走「亞洲第一同婚合法」的光環，就把跨國同性伴侶放生不顧，國際傳媒都關注台灣何時要把這一角拼圖拼上，希望總統蔡英文不要讓「亞洲第一」蒙塵。