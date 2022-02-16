台美印聯合研發衛星在印度升空　將成太空觀測站

由台灣、美國和印度三地科學家合作研發的衛星，在印度安德拉邦太空中心發射升空，將成為太空觀測站。



據台媒《聯合新聞網》報道，台美印太空科學跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星，2月14日上午台灣時間8時29分（印度時間5時59分）在印度斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）發射升空，並於台灣時間9時30分通過美國上空時收到訊號，預計傍晚5時左右經過台灣上空。

台灣科技部指，這枚人造衛星經歷4年跨國多方學術單位合作開發和整測，於本月7日裝上火箭，14日成功發射升空，到達525公里高度的低地球軌道，執行科學探測任務。

衛星將由印度太空科學與科技學院負責主要飛控，美國科羅拉多大學波德分校及台灣國立中央大學輔助，科學數據會發放給參與的學校分析。

INSPIRESat-1衛星搭載中央大學和美國太空總署補助的酬載，其中一個是中央大學研發提供的微型電離層探測儀，可以了解高層大氣變化及對無線通訊的影響。另一個是由美國太空總署補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀，作用是協助了解太陽的日冕變化。兩者結合一起能讓衛星成為一個太空天氣觀測站。