印尼男大生「自拍照NFT」販售意外狂賺777萬　短短4日財務自由

新型態數位資產NFT（非同質化代幣）風靡全球，天王周杰倫旗下潮牌「PHANTACi」也推出首個NFT「Phanta Bear」，開賣後賺進台幣2.8億元。印尼也有一名男大生將自己的自拍照上傳到交易平台販售，沒想到竟讓他大賺約777萬港元。



印尼22歲男大生Ghozali Ghozalo在過去5年中，因為學校的作業需求，都會在電腦前拍攝自拍照，後來他偶然接觸到NFT後，決定將933張自拍照上傳到全球最大的NFT交易平台OpenSea上，將照片價格設定在0.001ETH（約24港元）後於1月9日推出，沒想到竟賣到翻掉。

照片意外地從底價一路飆至最高0.9ETH（約2.2萬港元），截至1月14日為止，這系列自拍照在OpenSea的總交易量達到314ETH（約777萬港元）。

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外媒指出，自拍照大賣的原因在於，印尼名廚珀諾莫（Arnold Poernomo）買下照片後，還有部分NFT獵人開始在網絡上用這張自拍照發布相關迷因圖，才會讓Ghozali Ghozalo在網絡上爆紅。

Ghozali Ghozalo說，這件事讓他非常意外，目前父母都還不知道他已經是網絡紅人，而他也強調，雖然手上還有非常多自拍照，但未來幾年沒有再上架販售的打算。

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