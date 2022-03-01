台灣例行盤點避難場所共計超10萬處　台北市今年擴大辦防空演習

俄烏戰事仍然持續，有傳台灣警政署要求各地盤點防空洞及避難場所。

台灣行政院昨（2月28日）表示，盤點各地防空疏散避難設施是例行性的常態作為。



台灣《自由時報》報道，行政院發言人羅秉成表示，每年二月初，各直轄市、縣（市）政府警察局會回報所轄防空避難設施的數量，並於公開網站及內政部警政署App內的「防空疏散避難專區」公布。

據警政署最新統計資料指出，台灣防空疏散避難設施共計約10.5萬多處，可容納約8665萬餘人。

對於台方近期要求地方盤點各地防空洞及避難所，台北市長柯文哲出席公開活動時指出，台北市初步掌握約有2.7萬處已核定的防空避難處所，並透露去年若非疫情影響，原擬擴大舉辦防空演習。

柯文哲表示，已經下令今年的萬安演習，台北市政府會進行大規模的防空演練，要求兵役局、警察局、消防局共同規劃，「我們幾十年沒有做防空演習了，如果沒有防空演習，小學生要怎麼躲，都不知道」。