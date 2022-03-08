台灣庫存250萬劑AZ疫苗5月底過期　陳時中：打完可能性低只好報廢

台灣傳媒報道，近期有多款疫苗將到期，最後一批由民間團體捐贈的BNT疫苗（BioNTech，復必泰）約48萬劑將於3月23日到期；台灣研產的高端疫苗最快4月下旬陸續有28萬劑到期。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將努力讓疫苗全數完成接種，但庫存的250萬劑AZ疫苗（AstraZeneca，阿斯利康），依照目前的接種速度，打完的可能性不高，「過期了也只好報廢」。



指揮中心稱，台灣疫苗庫存包括250萬劑莫德納疫苗（Moderna）、250萬劑阿斯利康疫苗、256萬劑高端疫苗、48萬劑復必泰疫苗。其中，復必泰疫苗的有效期限僅到3月23日，阿斯利康疫苗則於5月底到期，高端疫苗則分別從4月19日至6月3日，陸續有28萬劑將到期。

陳時中出席公開活動時稱，依照目前的接種速度，打完庫存的阿斯利康疫苗的可能性不高，「過期了也只好報廢」。（聯合報）

台北市長柯文哲夫人陳佩琪日前質疑，剩餘的256萬劑高端疫苗若無法打完，台灣將浪費30億元（新台幣，折合約8億港元）經費。3月7日，台北市公布尚剩餘3.6萬劑高端疫苗。新北市長侯友宜證實，新北市仍剩餘1.7萬劑高端疫苗，將於8月19日前到期。

3月8日，國民黨團書記長、立委萬美玲在立法院召開記者會。她表示，陳時中上周在立法院答詢時，曾稱首批高端疫苗將在3月20日過期。根據衛福部所提供高端疫苗批號和效期統計顯示，原本相同批號的疫苗將於6、7月到期，但經索資後，衛福部資料又改成11月。萬美玲認為，高端資訊揭露不清楚，保存期限一改再改，相信民眾無法接受。

對於是否考慮將即將到期的阿斯利康或高端疫苗捐贈給其他國家，陳時中表示，高端疫苗短期內沒有需要大量銷毀，8月至11月陸續有高端到貨，若其他國家有需要，台灣可以進行疫苗外交，「買不到（疫苗）時大家有很多怨言，至於買到後該如何運用，則要大家一起來」。