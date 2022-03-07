台灣長者接種疫苗獎勵加碼至500元　打一針可領口罩等衛教品

為鼓勵65歲以上尚未接種疫苗的民眾打針，台灣推出獎勵計劃。自3月10日至4月10日，凡接種第1至3劑者，各地方政府可加碼提供500元（新台幣，折合約138港元）以下衛教品（口罩等衛生防疫物資）。



今日（7日），台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，接種疫苗可降低長者等高風險族群因感染新冠肺炎造成重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種，特別是接種兩劑疫苗，後續再打加強針以提升免疫保護力。

《中央社》報道，經分析Omicron病例，10天內可檢出陽性比率達99%，1%可能進入社區，對社區造成威脅，且基於鄰近國家及地區經驗，未接種新冠疫苗的長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高。

據了解，台灣新冠疫苗接種率第一劑約83%，第二劑約77.2%，加強針約44.3%，其中65歲至74歲長者第一劑為86.6%，第二劑為82.5%，加強針為64.9%，而75歲以上長者第一劑接種率僅為75.6%，第二劑為69.8%，加強針劑為51.4%，亟需再積極提升。