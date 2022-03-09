台灣疫情｜專家：若未準備好就解封　將步香港後塵爆發嚴重疫情

台灣疫情平穩，隨著當地開放商務人士入境，不少人關心當地何時宣布解封並與外地恢復正常人員往來。不過有專家表示，台灣染疫人數不多，群體免疫力薄弱，若未準備好就貿然解封，台灣本土疫情將有如香港第五波疫情般爆發。



據台媒《聯合報》今日（9日）報道，台大兒童醫院長黃立民分析，「台灣解封，已不完全是純醫療、醫學的專業考量，還包括政治、經濟，這必須綜合考量」。

黃立民稱，解封後一定伴隨疫情流行，這時就要觀察中央及地方首長的抗壓能力，以及如何判斷民眾可以接受的每日確診病例數，「但民眾對確診個案人數多寡的耐受程度，以及會出現何種驚嚇程度？這是最難預測的」。黃立民認為，解封後每天確診人數只要是三位數以內，應是可以接受的程度。

黃立民又指，台灣在醫療方面僅疫情控制得還不錯，但疫苗覆蓋率、藥物儲備量尚未完全到位。解封後若各地多點爆發本土疫情，就只好再加嚴防疫措施，避免疫情進一步擴散。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則認為，「台灣沒有本錢，如果防疫不小心，可能步上香港後塵」。台灣染疫人數不多，群體免疫力薄弱，若未準備好就貿然解封，台灣本土疫情將有如香港疫情般爆發。

黃高彬又指，台灣疫情趨緩，民眾打疫苗意願降低，如今40至65歲民眾第三劑疫苗施打覆蓋率僅5成，全台更只有4成4，「真的是太低了」，一定要提升至8成以上。