台政要最新財產申報公開　蔡英文存款增至逾5564萬新台幣

台灣監察院周三（9日）公布最新一期廉政專刊，內有總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、衛福部長陳時中等人的財產申報內容。據顯示，蔡英文的存款為5564萬餘元（新台幣．下同，約1530億港元），較上次申報增加約280萬元（約77萬港元）。



在2021年11月1日的定期申報中，蔡英文較上一年新增7筆土地，當中5筆位在台北市文山區、士林區、中山區及內湖區，2筆位在新北市板橋區，另新增1筆在台北市中山區的建物，均是繼承得來。

蔡英文存款較上次申報增加。（蔡英文Facebook）

在備註欄中，蔡英文指出，母親在2018年3月3日逝世，遺產繼承手續只完成不動產的9筆土地、1筆建物持分的公同共有登記，且是信託業承受有困難的不動產，而得免予信託；其餘遺產包含正中企業股份有限公司股票、金條、金飾等動產，仍在母親名下，尚未完成繼承分割分配手續。另外，蔡英文信託4筆位於台北市松山區、大安區及新北市永和區的土地；以及信託2筆分別位在台北市大安區、新北市永和區的建物，皆與上次申報時相同。

在備註欄中，蔡英文載明委託律師在彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，帳戶餘額截至2021年11月1日為1億1102萬9332元（約3053萬港元）。蔡另有《洋蔥炒蛋到小英便當》及《英派：點亮台灣的這一哩路》兩書的著作權，價額無法估計，亦與上次申報時相同。

另一方面，賴清德存款為152萬1152元（約41.8萬港元），較上次申報時的644萬2060元（約176.9萬港元）減少大約492萬元（約135萬港元）。賴清德在台南安平買新房，房貸為1681萬元（約461萬港元）。此外，蘇貞昌存款為1544萬元（約424萬港元），吳釗燮存款為974萬670元（約268萬港元），邱國正存款為507萬4337元（約139萬港元），陳時中存款為474萬3050元（約130萬港元）。