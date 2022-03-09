台調查局動員百人掃蕩8間違法陸企或研發中心：涉挖角半導體人才

台灣法務部調查局表示，周三（9日）聯合台北、士林、桃園、新竹及台中5處檢察署，動員調查官百餘人次，同步掃蕩8間違法在台陸企或研發中心。

調查局新聞稿稱，「中共透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，嚴重影響經濟及資本市場秩序，已危及台灣國際競爭力與國家安全」。



中央社報道，調查局為落實「杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網」的國安政策指示，今天聯合5處檢察署，由檢察官指揮調查局所屬8個外勤處站，同步偵辦陸企來台非法從事業務（挖角人才）案件。是次聯合偵辦行動，調查局總計動員百餘人次，搜索14處所，詢問近60人次。

案件包括從事電子設計自動化（EDA）的陸企在台私設研發中心案，偽台資企業從事第三代半導體研發及IC（集成電路）設計案，偽外資公司在台辦事處從事液晶顯示器驅動IC設計案，偽外資港商某公司在台辦事處從事數字多媒體IC設計案，偽外資港商某公司在台分公司從事影像感測器晶片CIS設計案等。

調查局表示，高科技產業為經濟命脈，其中半導體技術更是護持台灣經濟實力的「護國神山」，陸資刻意規避法律，藉由台灣在地協力者協助，或轉由第三地區投資公司名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源進而在台從事業務，「此等惡意挖角進而竊密的不法行為，由調查局偵辦案例彙整分析，在在顯示中共對台灣高科技產業挖角、竊密行為，不僅單純是經濟實力競爭，而是已經危及國家安全的嚴肅議題」。

調查局說，將持續偵辦此類案件，「全面反制中共對台挖角、竊密不法行為，以確保高科技產業發展，建構完整國家安全網」。