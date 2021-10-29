台冷血護士與男友殘殺包養自己7年癡情男　遺體滿佈各式武器傷痕

台南余姓瓦斯工人雖然外型不討喜，但仍長期包養住在嘉義、外型亮麗的護士郭玫葶，砸下上百萬元（台幣，下同）的金錢，甚至買車給郭女代步。



但郭女竟將余男當成「工具人」，需索無度，甚至連車子都交給男友顏克煜使用。雙方撕破臉後，郭女、顏男找多人虐死余男。

一審將郭女、顏男均判刑12年，二審改將郭女判刑8年6月、顏男判刑12年，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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余男（31歲）與郭女（25歲）交往7年餘，7年多來余男自以為郭女深愛自己，不斷付出金錢、財物，金額超過百萬元，甚至還出錢買車讓郭女開。不料郭女竟多次駕車載男友顏克煜（25歲）外出，將汽車給顏男駕駛。余男得知後與郭女鬧翻，在臉書上嗆顏男「麥擱勾勾纏」（死纏爛打），雙方透過網路激烈交火，顏男為郭女出頭嗆聲並相約談判。

但郭女竟與顏男共同設計余男，2017年8月間，趁著余男載郭女外出時，郭女私通顏男在台南白河區製造假車禍，顏男等人再將余男拖上車施虐。余男被載往嘉義水上公墓圍毆，眾人見他斷氣，將人載往嘉義榮民醫院丟包，急救後仍回天乏術。而法醫驗屍後發現，死者全身布滿小鋼珠彈痕、鐵器鈍傷，肋骨全斷，右小腿還有一道深可見骨的刀傷，可見虐待手段之兇殘。事發後檢警進行調查，顏男、郭女竟唆使未成年的2名手下出面頂罪，遭警方識破，查出全案。

案發後震驚社會，不少網友對死者的境遇感到悲哀，也有網友爆料，稱郭女平日在酒店上班，最少有5個8+9的男友，稱她是「綠帽批發商」，余男足足養了她7年，直到死前都不知道自己是被郭女害死。一審法院審理後，2018年間將郭女、顏男分別判刑12年，另外5人判刑10年到9年半的刑期，還有2人移送少年法院審理。

案件上訴二審，台南高分院審理時，郭女與多名被告陸續與死者家屬達成和解，全案於2020年底宣判，台南高分院改將郭女判刑8年6月、顏男維持12年的刑期，其他被告也獲得減輕，改判3年半到7年8月不等的刑期。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

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