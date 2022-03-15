台灣表妹一句「此生不悔入華夏」爆紅　大陸疫情爆發即回台灣惹議

網紅「台灣表妹」李喬昕因為在抖音上拍影片大讚大陸防疫成功，一句「此生不悔入華夏」讓她瞬間走紅，已經將近2年沒有回台的她，13日突然上傳淚崩影片，哭訴因為家裡發生急事，她必須要回台灣一趟：「我這次真的要回台灣了。」



李喬昕表示，因為家裡突然發生急事，必須要回台灣一趟，至於什麼時候回去大陸？要在台灣待多久？這些她都還不知道：「就……可能看我家裡什麼時候事情處理好吧。」

此外，由於事出突然，她坦言：「我有一些答應別人但是沒有完成的工作，我就先交給表哥了。」顯見情況相當緊急。

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在長達1分23秒的影片中，李喬昕數次哽咽、淚崩，表情顯得相當哀傷且驚慌，她也表示：「其實我……我不知道我能不能回得去台灣，我能不能過海關、會不會被請去聊一聊什麼的……不知道。」儘管如此，她仍堅持要回台：「我家裡的事情已經大到我必須回去一趟，我也快2年沒有回去台灣了，這次我真的要回去了，祝我一路平安吧，掰掰。」

格外引發討論的是，大陸近日新冠肺炎疫情嚴峻，包含深圳、上海等大城市都淪為重災區，深圳昨晚更宣布今開始「封閉式管理」，停止非必要流動、活動，公車、地鐵等大眾運輸全面停駛。如今，台灣表妹恰巧宣布回台消息，引發部分網民批評「這麼剛好！上海一管制，家裡就有急事？」、「上海一出事，家裡就有事」，意外掀起爭議。

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