台灣AV網SWAG年收上億　創辦人倡台灣正名「成人產業」保AV人權益

據台媒《天下雜誌》換日線報道，成人影音內容平台 SWAG，短短 6 年已成年收上億（新台幣．下同）的新創企業。創辦人 Sam Liu 表示，如今的 SWAG 已經不只是台灣最大的成人影音內容平台，用戶群體更擴展到了日韓、東南亞等地。他期待成立台灣成人產業協會，倡「成人產業去妖魔化」，保證從業員權益。



+ 1

誤打誤撞 成就華語世界最大成人影音平台

據報道，執行長 Sam Liu 在英國曼徹斯特大學畢業，曾任IBM 工程師，也嘗試過多次創業，最後進入了台灣最大的直播平台 17 Live， Sam 被派到新的 APP 專案「SWAG」。

最初SWAG是網紅直播主和粉絲互動的分享平台，跟成人內容無關。只有贊助直播主的用戶，能看到她們分享的非公開內容，內容一開始只是吃飯和生活照。有一次的競賽活動，許多直播主為獲得更多支持，開始在非公開內容中分享大尺度的影音，從小露香肩，到最後變成成人內容。這讓負責專案的 Sam 大感意外，不過有求必有供， SWAG順勢加入 18 禁警告並讓內容走向大尺度。

後來17 Live赴美上市，由於美國法規限制，把 SWAG 轉賣給Sam。他接手了這個他孵化的產品並獨立成公司，因為有特殊題材，獨佔台灣市場，短短6年間 SWAG 已成為有過 70 名員工的高營收新創公司，公司內員工平均年紀僅僅約28歲。

成人影音內容平台「SWAG」 Sam Liu 創辦人。（SWAG）

Sam：台灣政府應慶幸成人產業領頭羊是我這樣『正派的人』

對SWAG 平台是性交易溫床的指控， Sam 說：「如果SWAG應該被抓，那 LINE和Facebook 也應該被抓，因為大宗的性交易是在這些社交軟體上，政府應慶幸在台灣成人產業的領頭羊是我這樣『正派的人』在做，而不是其他不法集團。」

據報道，SWAG 是全世界控管最嚴格的成人內容平台，使用者必須要使用身分證或信用卡進行實名認證確認成年，SWAG 並刪除用戶有機會跟直播主、女優直接對話交流的功能，並積極與官方性質的 iWIN 網路內容防範機構合作，推進兒童網路內容防護。

倡「成人產業去妖魔化」 還成人產業者尊嚴和權益

Sam 表示，成人產業從有人類文明以來就有，是人類最原始最深層跟本的慾望。在歐美跟日本，都已有成熟體系。AV 演員也是正當職業，是表演工作者，並沒有比較低賤，也應該要能在社會立足。而台灣也是華語世界，唯一有機會孕蘊成人產業的空間。

「成人產業去妖魔化」是 Sam 期待 SWAG 能帶來的改變。他認為，雖然台灣開放，但政府對成人產業往往視而不見，也不願意管理與規範，但社會要進步，就要直面爭議。成人影視產業從業員也需要有保障和權益。

他對台灣常避免規範成人產業的議題，走入政策與公共領域，感到可惜。他提到日本有 AV 倫理協會規範成人產業，產業經濟省也會協調各業者的合作。

Sam期待成立台灣成人產業協會，成為與政府與大眾溝通的窗口，保證成人產業從業員權益；甚至與性別研究單位，大專院校性別研究社團合作，推廣性別議題與教育。