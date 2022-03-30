台灣16歲中學生慶祝生日 同學起哄要他跳河 3天後浮屍始被發現
撰文：聯合新聞網
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新北市淡水地區1名16歲鄭姓高中一年級男學生，25日晚間與同學在淡水河畔餐廳喝酒慶生，眾人起哄叫壽星跳水，他竟當真一躍而下，結果天寒水凍而溺水，消防隊搜尋無獲，3天之後昨日浮起漂至岸邊，已冰冷沒有氣息。
據了解，鄭姓少年25日星期五晚間，與10餘名同學在淡水金色水岸的河畔餐廳慶生，酒過三巡之後，大約晚上9時40分，眾人起哄拱壽星跳水，鄭姓少年便跳進淡水河裡，當天很冷又下雨，河水溫度也低，沒多久就看見他在水中不斷掙扎，當同學發現情況不對勁已經來不及，少年隨後沉入水中。
滬尾消防分隊就在河邊，但獲報出動船艇摸黑搜救並未找到。直至28日上午9時40分，路人在滬尾消防分隊後方河岸發現浮屍，警方通知家屬指認身分是鄭姓少年無誤，警方報請檢察官，於29日相驗以釐清案情。
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