台灣疫情｜當地專家：肯定會大爆發　長者首當其衝恐步香港後塵

台灣疫情升温，近日的本土個案屢創近來新高。有當地專家預測，台灣疫情肯定會出現大爆發，又指一旦疫情大爆發，長者會首當其衝.，「一旦傳開速度非常快，就像香港一樣，長照機構垮下醫院一樣承受不起」。



據台媒《聯合報》2日報道，感染科專家、林口長庚紀念醫院副院長邱政洵表示，接下來台灣疫情「肯定大爆發」，必須快速應變，現在加速開設專責病房、集中檢疫所或防疫旅館是對的，必須將輕症分流，不要讓輕症佔據醫療量能。

邱政洵又認為，不論輕症者還是被匡列的接觸者，就算在集中檢疫所隔離，也要有配套措施，當確診數增加時，周邊匡列者很容易就會佔滿集中檢疫所或防疫旅館，恐走上香港、上海「爆滿」後塵，建議應考慮匡列者或輕症者居家一人一室隔離。

隨著邊境鬆綁，邱政洵又認為，台灣勢必要與病毒共存。但若疫情大爆發，首當其衝絕對是長者、長期照顧服務機構，屆時只要一間長照機構群聚，所有的長照機構都會被感染，「一旦傳開速度非常快，就像香港一樣，長照機構垮下醫院一樣承受不起」。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民則認為，台灣和香港的應變作為有很大差別，因輕症不住院，目前醫療系統撐得住，「不至於跟香港一樣」。台灣現在不是完全與病毒共存或清零，就是在中間，因為疫情還有變化，腳步走得慢一點，但要往與病毒共存的方向，「怕放太快，疫情會失控」。