台中38歲男稱「想認識她16歲女兒」　一句話惹殺機遭婦人乾弟打死

台灣卅八歲徐姓婦人不滿同齡楊姓男子說想認識她十六歲女兒，認為被言詞騒擾，前晚酒後找卅二歲林姓男子等十多人找楊理論；徐婦先賞楊一巴掌，練過散打的林男接著動手，一拳把楊打倒在地，再補上幾腳，楊竟傷重不治。台灣警方依傷害致死罪將二人移送法辦，檢方訊後聲押禁見林男獲准，徐婦以十萬元台幣交保。



警方調查，死者楊姓男子單身，與徐婦本月二日才透過共同朋友喝酒認識；前晚九時許徐婦和「乾弟弟」林姓男子等人飲酒後，一行十多人到台中市大里區找楊理論。徐婦獨自走進屋內，雙方爭吵，徐婦打了楊一巴掌，接著要楊到外面講。

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附近監視器錄到，楊走到屋外，林上前對楊的頭部揮拳，楊沒反抗即倒地，林再對楊的胸部、身體踹了幾腳，發現楊躺在地上無反應時，還上前搖了一下。

楊父當時在家，立即打電話報案，警方趕到將楊送醫仍不治。徐婦等人全被警方帶回，她供稱二日與楊飲酒時，楊希望她可以介紹十六歲女兒給他認識「做個朋友」，讓她很不高興；兩人同歲，楊想認識她未成年女兒，認為楊言語似在騷擾。後來楊透過朋友說要當面道歉，她才會帶人前往。

林男則稱自己喝了酒，不記得發生什麼事，對於楊倒地死亡感到意外。檢察官認定林涉嫌重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。死者身上還有多處外傷，檢方相驗初步無法判斷死因，明天解剖查明。

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