殺害女友獲9次減刑出獄再因拒戴口罩殺七旬漢　郭文思被執行死刑

疫情之下，佩戴口罩是對自己以及他人的保護，惟北京一名男子因在超市內拒戴口罩且不聽勸誡，而將一名七旬老人毆打致死。北京高級人民法院通報，已依法於今日（2日）對被告執行死刑。



經最高人民法院核准，2022年3月2日，北京市第二中級人民法院依照法定程序對郭文思執行死刑。（法制晚報）

事發於2020年3月14日，被告男子郭文思在北京市東城區一間超市購物，期間因未有佩戴口罩被一名老人提醒，引起其不滿，二人發生爭執。郭文思當場將老人打倒在地，老人被送院搶救無效死亡。

據了解，這已不是郭文思首次殺人，2005年2月24日，郭文思將女友殺害犯故意殺人罪被判處無期徒刑，但後經9次減刑，於2019年7月24日刑滿釋放。2020年5月9日，北京市通報郭文思減刑案調查進展情況指，經查，在郭文思服刑期間，劉永清、隋建軍等人受其父郭萬普及有關社會人員請托，利用職務便利，違規為郭文思獲得減刑創造條件、提供幫助，涉嫌徇私舞弊減刑、受賄等犯罪。

2020年12月3日，北京市高級人民法院作出裁定，以郭文思所獲減刑均是利用不正當手段獲得，對郭文思減刑的裁定均確有錯誤為由，撤銷對郭文思的9次減刑裁定，恢復對郭文思原判無期徒刑，剝奪政治權利終身刑罰的執行。而多名涉及郭文思減刑案的相關人員，均因涉嫌職務犯罪等問題遭判一年六個月至七年六個月不等刑罰，部分被告遭判處14萬元（人民幣，下同）至40萬元不等的罰金。

2005年2月24日，郭文思將女友殺害犯故意殺人罪被判處無期徒刑，但後經9次減刑，於2019年7月24日刑滿釋放。（沸點視頻）

2021年1月29日，北京市第二中級人民法院以故意傷害罪判處郭文思死刑，剝奪政治權利終身，並與其之前所犯故意殺人罪恢復執行的無期徒刑，剝奪政治權利終身併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。郭文思上訴後，北京市高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。

經最高人民法院核准，2022年3月2日，北京市第二中級人民法院依照法定程序對郭文思執行死刑。檢察機關依法派員臨場監督。