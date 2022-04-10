「白狼」張安樂接台中大甲媽祖鑾轎爆衝突　3名警員受傷6人被捕

據台媒《聯合報》報道，昨日（9日）晚上，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動在彰化爆發搶轎衝突，造成3名警員受傷，警方當場逮捕6人，這是近年來大甲媽祖遶境彰化最嚴重的衝突事件。

當地警方已報請檢察官指揮，將傳喚在場的中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂到案說明。



彰化縣警察局長吳坤旭表示， 台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎當晚行經彰化市時，張安樂率領統促黨員接轎，但被警方擋下。警方指對方未事先申請與協調，且依防疫規定接轎者必須要接種三劑疫苗並且造冊，故拒絕統促黨接觸，造成統促黨支持者投擲水瓶並與警方激烈推擠衝突。

吳坤旭指，在衝突中計有包括副分局長等三名警方人員受傷，警方在過程中使用辣椒水及電擊槍，共逮捕6人，以妨害公務、妨害秩序罪嫌移送法辦；由於張安樂在衝突過程中全程在場，警方已報請檢察官指揮，將傳喚張安樂到案說明，同時將擴大採證，將衝突時涉及暴力的疑犯究辦。

警政署長陳家欽表示，昨晚有黑道幫派分子假藉參與宗教活動的名義擾亂社會秩序，警方已成立專案小組偵辦，參與分子一個都不會放過。有媒體問到，背後是否有紅色勢力利用媽祖遶境製造紛亂，陳家欽回應稱，「這是我們偵辦的重點，希望真相搜清楚，予以嚴懲」。