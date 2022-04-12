台軍聯翔操演登場模擬空襲　戰機轟隆聲迴盪台北上空　有民眾嚇醒

台北盆地上空周二（12日）清晨傳來轟隆隆戰機發動機吼聲，引起不少早起民眾注意，社交網站也議論紛紛。軍方說明，「聯翔操演」清晨以無預警方式派遣F-16、IDF、AH-64E等型機扮假想敵演練，強化對重要目標防護戰力。



台灣國防部發言人孫立方上校表示，上午這項演習受民眾關切，國防部為檢測聯合艦隊、基地要港、野戰防空應對能力及接戰程序，並檢視防空作戰指揮管制及兵力運用，在清晨5時至7時之間執行「整體防空作戰計劃演練」，操演狀況均正常。

綜合中央社、TVBS報道，正值中共機艦頻繁擾台及俄烏戰爭緊繃之際，不少北部地區民眾清晨聽聞戰機轟隆隆發動機吼聲迴盪在台北盆地上空，社交網站民眾也紛紛發文，關切究竟是何原因。

台灣今日（24日）清晨進行聯合防空作戰訓練，驗測陸、海、空三軍部隊戰備應變作為，國防部長嚴德發前往視察。（Facebook「國防部發言人」）

台北市、新北市不少民眾被驚醒，有網民在Facebook社團發文討論，不少人直呼，「一大早怎麼有戰機開過來啊？俄羅斯戰機開過來了嗎？」，在底下也有其他網友紛紛留言議論「稍早台北市有聽到幾陣呼嘯聲」、「有聽到，飛來飛去，最少有三次」、「一看PO文嚇死，還以為阿共打來了…」。

軍方人士證實，今天清晨5時至上午8時展開「聯翔操演」。為模擬共軍襲台，清晨派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、F-16戰隼戰鬥機、以及IDF經國號戰鬥機，以無預警方式飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應；為了避免干擾民用飛航作業，特別選定在清晨執行操演。

他指出，統合三軍共同執行的「聯翔操演」是制敵及反空襲重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視並強化軍隊重要目標防護戰力。