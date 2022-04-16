台女星化醜妝鬧陳時中全家後道歉　老公：為什麼不能說實話？

徐小可13號開直播痛批現在政府規定的疫情停課標準，還罵台灣衛福部長陳時中「一天到晚在那邊練肖話（意指胡言亂語）」，結果卻引發網友批評，老公阿Ben 15號一早則發文坦承「眼界有限」。15號下午，夫妻兩人也開直播對此回應，徐小可更是在直播中暴哭！



徐小可夫妻倆昨天下午開直播，談到13號發言遭砲轟一事，她則是邊說邊哭表示：「身為一個公眾人物我都在學，謝謝大家的批評指教。」也強調並沒有針對哪個政黨批評：「我也愛台灣」，她更向陳時中道歉：「身為公眾人物，我都在學，謝謝我的家人，謝謝給我們批評指教的你們」。

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不過，阿Ben也直言：全家住在台灣，且每年都有繳稅：「我們為什麼不能說實話？說實話就會被批判，講這邊好那邊就倒過來，講那邊好這邊就倒過來，我們沒有怪罪任何人，道歉，對不起，也沒有想要詆毀第一線防護人員的心意，我也知道你們都很辛苦，疫情最辛苦的時候我們也一起加油打氣。」

阿Ben也透露將直播刪除的原因，他坦言自己身為公眾人物所以很多事情無法直講，則透過「漂亮」這個人設來說一些話，但全程直播長達一個多小時，事後也自覺不妥因而刪除，但直播中的某些片段卻遭網友節錄瘋傳，引發後續諸多紛擾。

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他更指出，一整個晚上粉專被一堆網軍洗版：「每一個留言我都有按進去看，不是假帳號就是人頭帳號」，原本他認為沒有必要出面解釋這些事情，但後來靜下心來想，若真的有說錯話就道歉：「但若是要為了那些假帳號道歉，那倒是不必，因為台灣是個充滿言論自由的地方」。

對此，台灣衛福部長陳時中在15號下午疫情指揮中心記者會，記者提問有關徐小可批評他是在「練肖話」，他則表示：「當藝人也不應該對政府官員用這樣侮辱的言辭，我想這樣子是不好的。」

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