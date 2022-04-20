台灣自造潛艇被爆「天價馬桶」　原價8萬新台幣承包商報價8萬美元

台灣自造潛艇近日被爆「天價馬桶」事件，一個原價只要8萬新台幣（約2.14萬港元）的馬桶，承包商竟報價8萬美元（約62.7萬港元），且如此天價下，承包商竟無法提供產品測試證明、出廠證明和型號，引發外界嘲諷。台灣造船公司（下稱台船）對外強調稱，此事是他們主動發現的，已經與承包商解約。



自造潛艇計劃是蔡英文上台之後推動的「防務自主」政策之一，始於2017年，由具有官方背景的台船負責建造共8艘潛艇，原定2024年蔡英文卸任前下水。「天價馬桶」傳出後，在當地引發群嘲，有網民直言「油水可不就是從這些地方流下來的」、「艦是造不出來了，錢能穩穩地撈」、「本來以為是政府螺絲鬆了，沒想到，人家根本沒有螺絲」。輿論也質疑台灣政府「完全被當肥羊宰」。

據報道，由於潛艇要在水下深度航行，海水壓力使得內部無法像一般人上廁所一樣直接用水衝馬桶，而是馬桶先將排泄物以真空抽吸的方式留存在衛生櫃中，等到適當時機才會排入海中，以免泄露潛艇行蹤。也因此，馬桶的要求與普通馬桶不一樣。然而此前，該承包商向台船報價稱一個馬桶單價8萬美元時仍舊被質疑，台船多方求證後發現，其實一個馬桶只要8萬新台幣，價差竟將近30倍。

台船4月18日對外承認，潛艇馬桶不同於一般水面艦艇，型式與功能特殊，因商源受限，價格高低難以比較，本次報價的廠商甚至沒有測試證明、出廠證明和型號。不過，台船強調，此事是他們自己先發現的，當時董事長鄭文隆人在海外，總經理魏正賜告知消息後，鄭文隆直接下令喊停，台船也把預付款要回來了，最後花15萬新台幣（約4萬港元）自行研發成功。

台軍一官員則透露，該廠商是台船長期合作的廠商，之前，台船造的船上生活用品配備，如牀與牀墊等，大多都是他們承包的。另有相關人士透露，該廠商之所以敢漫天要價，毫不在意被外界發現，就是因為他們與台船關係太好，在台船設有專門的辦公室不說，一些內部消息甚至比台船的內部人員知道的還要早。