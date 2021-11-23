台灣擬投4000億新台幣「潛艇國造」　大部分核心技術靠引進

台灣擬透過「潛艇國造」計劃建造8艘潛艇，預算將耗資4000億新台幣。日前，台灣舉行了台軍「潛艇國造」項目開工暨龍骨安放儀式。安放龍骨是潛艇建造工作的一個重要節點，這也意味着台軍準備20餘年的潛艇計劃有了實質性進展。

據報道，台灣「潛艇國造」計劃的首艘潛艇將在2024年下水，2025年服役。



「潛艇國造」一直是台灣地區所追求的終極目標。早在1999年台灣購買荷蘭退役的「旗魚」級潛艇遭拒後，台灣就出現了「潛艇國造」的呼聲。當時，台軍也看準時機推出了擴充潛艇部隊的「海神」方案，最有建造潛艇潛力的台灣「中船」公司也出台了自建潛艇的「潛龍計劃」。在這之前，「中船」公司還建立了一個擁有46名成員的研發小組，並投資2,000萬新台幣，通過仿製德國209級潛艇結構，試製出潛艇的中後段和艇艉之間的「圓柱和圓錐體」耐壓殼部分。

2002年10月，「中船」公司首度公開「潛龍計劃」，並邀請媒體記者現場參觀已試做成功直徑為5.5米的潛艇耐壓殼體。2003年第一季度，「中船」公司完成了「潛龍計劃」的第一階段工作，並對外宣稱其對潛艇整個生產過程已有相當程度的掌握，獨立建造潛艇已經沒有技術問題。2003年，台灣還在海事防務展首次展出「國造」潛艇的模型（外形和美國「白魚」級潛艇改進型別無二致）。2004年，台灣當局成立了潛艇國造跨部會推進小組，但計劃趕不上變化，正當「中船」公司志在必得之時，2005年台灣當局宣布放棄「潛艇國造」計劃。

2006年，台軍外購潛艇仍未出成果，「中船」公司再次提出「潛艇國造」計劃，引發熱議。對於「中船」公司的雄心壯志，媒體依然冷嘲熱諷，一些專家也表示不抱信心。

世界上能夠自行建造潛艇的國家屈指可數，也反映了自行建造潛艇的難度。「中船」公司也曾表示：「潛艇構造比水面艦艇複雜、精密，目前的計劃管理還無法獨立完成全部施工程序及設計工作，需要外國廠商提供協助才能建立。」雖然「潛艇國造」波折不斷，但並沒有放棄。2012年2月，台當局有官員表示「潛艇國造」是確定要執行的策略，這也說明台灣當時仍秘密推進 「潛艇國造」計劃。

2016年，「潛艇國造」計劃再度啟動，台海軍編列了5億新台幣預算用於「潛艇國造」第一階段合約，項目代號為「海昌計劃」。潛艇總體設計由「中山科學院」和「台灣國際造船公司」共同負責，2018年4月，美國國務院批准美國廠商向台轉讓相關潛艇設計和製造技術，在美國的撮合下，英國、日本、德國等國的技術人員參與潛艇的設計和建造準備工作，台灣還從印度、韓國、西班牙等國聘請退休的從事潛艇設計製造的人員，並從美國、德國等國引進了建造潛艇的相關設備。在多方的技術支持下，台灣基本具備了建造潛艇的能力。

潛艇國造工程舉行安放龍骨儀式。圖為試製的潛艇船段。（《聯合報》）

根據台媒報道，新型潛艇長約70米，寬8米，水下排水量2,500噸至3,000噸，屬於中型潛艇，計劃共建8艘。從台公布的潛艇模型來看，潛艇外形設計融合了荷蘭「海象」級和日本「親潮」級兩種潛艇，拉長水滴型的基礎上舯部採取了葉卷型設計，流線型圍殼配備了圍殼舵，圍殼前方根部與艇體的結合部前緣採用了填角設計，進一步降低噪聲。台「國造潛艇」還採用當下流行的X型尾舵，這種尾舵四個舵面都可以獨立控制，可充當垂直舵和水平舵的雙重功能，可在水平面和垂直面產生操縱力，因此其舵效要比十字型尾舵高出30%至40%，使潛艇獲得更好的水下操控性能，提高潛艇的水下機動性，此外，其在安全冗餘度、降低潛艇反射強度等方面優於十字形尾舵。

推進系統方面，動力系統採用了傳統柴油機－電力推進系統，配合使用的是7葉大側斜低速螺旋槳，主機為德國提供的MTU大功率船用柴油機和交流發電機，蓄電池由台灣的公司提供。螺旋槳是潛艇最重要的噪聲源之一，台軍裝備的「海象」級潛艇採用的5葉螺旋槳，而新型潛艇採用7葉大傾斜低速螺旋槳，能保證一定航速下槳葉背面不會發生大面積空泡，在推進效率和噪聲方面得到了較好的平衡，當今世界大部分常規潛艇都採用這種螺旋槳。

武器方面，新型潛艇配備了6個直徑533毫米的魚雷發射管，可發射MK-48 mod6型魚雷、「魚叉」潛艦導彈以及水雷，武器數量應該在18枚左右。作戰系統和聲吶系統由美國公司提供，應該是美國核潛艇上型號降低性能的版本，聲吶系統包括圓柱形的主/被動搜索和攻擊聲吶、大尺寸中低頻舷側陣聲吶，具備較強的態勢感知能力，夠探測水中不同方向和不同距離的目標。

雖然名義上說是「潛艇國造」，但大部分核心技術都要靠引進。2016年7月7日，台方報告稱，潛艇建造所需裝備分為25類，台灣具備可能製造能力的有19類，另外6類必須從外地獲得，包括柴油機、綜合作戰系統、聲吶系統、魚雷、導彈、通信等。