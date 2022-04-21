台「國務機要費除罪化」初審爆衝突　藍綠相互譴責無視暴力推擠

據台灣中央社報道，立法院財政委員會續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案，朝野激烈拉扯。對此，藍綠兩黨都相互譴責對方無視暴力推擠。



立法院財政委員會今日（21日）續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；國民黨團雖提案散會，但表決未過，朝野激烈拉扯下，最後表決通過民進黨立委郭國文等人提案，全案保留出委員會，交黨團協商。

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民進黨：藍暴力強佔主席台 非民主且增防疫風險

民進黨發言人李妍慧透過新聞稿表示，近日疫情升溫，全國都在積極面對，國會今天也再傳出有人員確診，進行快篩後檢驗呈陽性。值此防疫時刻，國民黨立院黨團仍以暴力、推擠等方式欲強佔主席台、阻礙議事進行，這是非民主的行為，更增加防疫風險，民進黨予以譴責。

李妍慧指出，審議法案是國會議員的權利也是義務，更是立委的天職。不同黨派針對法案可以有自己的立場以及看法，也可以在審議法案時討論說明。但國民黨不僅惡意杯葛法案審查，黨團總召曾銘宗無視防疫安全，甚至動手掐住立委鍾佳濱脖子，民進黨強烈譴責此行為，曾銘宗應立刻道歉。

草案在混亂中送出委員會。（聯合報）

國民黨批：民進黨不顧疫情 只想為陳水扁脫罪

國民黨團新聞稿指出，近日全台疫情大爆發，全民焦急抗疫之際，此時民進黨團居然亳無道德底線、恬不知恥的全體甲級動員只想為前總統陳水扁除罪，大搞群聚，更污指國民黨團總召曾銘宗使用暴力，標準的打人喊救人，睜眼說瞎話，企圖轉移焦點，什麼叫秀下限，這就叫秀下限，今天就在立法院公然上演。

國民黨團新聞稿批評，蔡政府心中根本没有人民，只有政治算計，更只想讓陳水扁暫時閉嘴，拿著人民給的權力討好陳水扁，急著為陳水扁脫罪，為一人修法。