台灣疫情｜4警上酒店喝酒及到KTV找陪唱後染疫　警方：從重懲處

COVID-19疫情持續擴大延燒，連日來本土病例更突破千人，各地縣市警察局都有員警染疫，日前警方多次強調，治安沒有空窗期，不過台北市卻有4名員警竟還在疫情嚴峻之際，去酒店喝酒、到KTV歡唱，結果染疫後遭北市警局查出，他們甚至還有叫傳播妹到場助興。警方強調涉及違紀染疫部分，將從嚴究責、從重懲處，並追究相關人員考監責任。



據了解，4名染疫的員警分屬不同單位，其中到KTV歡唱的分別是2名萬華分局偵查隊和派出所同仁、1名刑事警察大隊的員警，3人下班後相約KTV歡唱，結果卻染疫。

北市警方表示將對違規警察從嚴究責，從重懲處，並追究相關人員考監責任。

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一開始他們還供稱只有「3個人」一起去唱歌，但督察單位懷疑案情並不單純，進一步調查詢問，他們才說出當天還叫了一名傳播妹到場助興，染疫一案也造成連他們在內共七名官警全都確診。

另外，去中山區林森北路酒店喝酒的員警隸屬於大安分局偵查隊，確診之後他供稱是去跟「在酒店上班的室友」拿鑰匙，但是後來進一步疫調，他才承認在酒店「巧遇」認識的朋友，所以「順便」坐下來喝酒敘舊。而他確診後也讓同辦公室十七名同事，全因此被匡列隔離。

疫情期間，警察未慎重防疫，仍上酒店、叫傳播妹一起去KTV，雖然都是下班時間，但酒店屬於不當場所，叫傳播妹更違紀，因此染疫波及其他同仁，還是等到督察單位介入調查，他們才說出實情。對此北市警察局表示4名員警涉及違紀染疫部分，將從嚴究責、從重懲處，並追究相關人員考監責任，再次重申，警察同仁應減少群體聚會、飲宴等社交活動，保持低度生活活動。

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