暢談「武器如電動」與台灣中立化　民進黨人超現實的烏克蘭啟發

烏俄兵戎相見帶來的安全恐懼，隨着戰事進入第三周，外擴到千里外的台灣，掀起了不少令人發噱的「戰後感」。正當民進黨政府還忙着撇清內外輿論將烏克蘭險境比做台灣之時，民進黨立委何志偉一席「台灣年輕人打電動超強，未來新的武器只要把東西寫得很清楚就會像打電動一樣， 3分鐘至5分鐘就上手」的說法，讓台灣政治人物對於戰爭的無知表露無遺。

何志偉以「打電動」類比新式戰備武器，說法輕狂招致非議理所應當，就連民進黨自家人也看不過去。就在大陸「東南衛視」《海峽新幹線》抖音號將相關言論剪成影片傳回台灣引發關注後，民進黨市議員發難痛陳「簡直是對國家戰力及國防規劃最無知的具體展現」、「有這樣的同志，真的不需要敵人」；台灣國防部長邱國正也直接回懟「生死存亡不能混為一談」，令何志偉在黨內「社死」無地自容。比起如何緩和兩岸關係的努力嘗試，民進黨上下趕忙在事件發酵前，默契拆解自家人的失言炸彈，其效率非同小可。

民進黨立委何志偉稱操作先進武器可以迅速訓練，就像台灣年輕人很會打電動一樣，遭諷是被拿掃把的蘇貞昌帶壞。（多維新聞）

就事論事，何志偉「打電動」說做為一起個案，雖然可笑，但就烏俄戰爭外延到台灣的討論來說，不過是「啟發之一」。除了旁觀戰事過程、端視美歐援烏態度，以及撇清烏俄與兩岸結構對比外，台灣政治人物也開始「動起來」，針對防範、乃至於戰事開啟後的情況預做假想。縱使何志偉的「打電動」說是笑話一則，也該放在這樣的脈絡下去理解民進黨政治人物對於烏俄戰事對台海的啟示，何志偉只不過是最不倫不類的一支說法。

類似的「啟發」甚有呂秀蓮拋兩岸統獨外的「第三條路」，「別以為抗中就可以保台，但事實上愈抗中，台灣愈陷入危機」，主張「烏克蘭如果走上中立之路，台灣也可積極考慮走向中立」。事實上，呂秀蓮在卸任台灣副總統後，即倡議「台灣中立化」多年，此回因應俄羅斯出兵猛攻，烏克蘭是否以中立國為條件止戰，適時給了呂秀蓮的「台灣中立」一絲蹭上議題的空間。只不過，「台灣中立」的主張聽起來正兒八經，實際上與何志偉揚言年輕人拾起新式戰備武器就跟打電動一樣簡單的誑語，兩者都可歸類到「超現實」的假說——台灣要先成為國，才能進到是否存在中立化空間的討論，台灣在國際法下連國都不是，「皮之不存，毛將焉附」？

呂秀蓮過去接受多維新聞專訪時表示，她認為兩岸關係其實有兩個，台灣海峽之間是「小兩岸」，太平洋之間則是「大兩岸」，而台灣夾在其中，正面臨着風險。（多維新聞）

總的來說，民進黨人近月以來試圖重操2019年香港「反修例」的大內宣，以「烏克蘭啟發」進一步「啟蒙」台灣人自強自立的危機與反中意識。然而，攤在大眾輿論眼前的花式展演，盡是如現任台灣行政院長蘇貞昌舉79歲烏克蘭老嫗拿着木槍保家衛國，重申名言「剩一支掃帚也要對抗」、現任立委戲言軍備武器如電動，以及前副總統妄言台灣可以謀求中立化的哄騙。這一場遠在歐陸再現實不過的現代戰爭，遠渡千里到了台灣的理解，竟淪成一幕幕荒誕的「超現實」傳說，民進黨人再冷再無知，也不該拿別人的血來暖自己的政權、安台灣人的心。