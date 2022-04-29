台灣疫情｜新增近1.2萬本土病例創新高　再多兩死一人已打3劑疫苗

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（29日）宣布，台灣新增11974宗新冠肺炎本土確診病例，再創疫情以來新高，當中以新北市案例佔最多，並新增339宗境外輸入病例及2宗死亡病例。據統計，今年1月1日以來輕症及無症狀個案累計62817宗，佔整體個案99.7%。



陳時中表示，今日本土病例成長率約3%，略低於前幾日，確診個案以新北市最多，達4095宗，其次為台北市2702宗、桃園市1987宗、基隆市605宗、台中市586宗。

今日還新增2人死亡、1宗重症及29宗中症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，死者包括一名已接種2劑疫苗的80多歲男子，其過去有腎臟病史及神經系統疾病史，上周一（18日）確診，使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋藥物治療，未插管使用呼吸器，至上周六（23日）死亡，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

另一名死者則為已接種3劑疫苗的50多歲男子，其有慢性神經系統疾病史、長期臥床，上周四（21日）確診後，同樣使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋治療，未插管使用呼吸器，由中症轉為重症，至周日（24日）死亡，死因為新冠肺炎併發呼吸衰竭及敗血性休克。

至於新增重症個案為已接種3劑疫苗的80多歲女子，過去有慢性神經系統疾病史，確診後出現肺炎併發呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。中症個案方面，年齡介於10多歲至90多歲，當中15人未接種疫苗，包括一名10多歲、就讀小學的女童，其有心臟病、神經系統疾病史，確診後血氧低於94%，出現肺炎症狀，以瑞德西韋治療。

據指揮中心統計，今年1月1日以來輕症及無症狀個案累計62817宗，佔整體個案99.7%；中症個案累計170宗，重症個案19宗，佔0.03%，其中9人死亡。