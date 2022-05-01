台灣增近17000宗本土病例　台中副市長等多名高官議員餐敘中招

台灣中央流行疫情指揮中心今日（1日）宣布，台灣新增16936宗新冠肺炎本土病例及3宗死亡病例，確診數目連續4天破萬，而且再創疫情以來新高。



中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診個案中新增42宗中症、5宗重症。新增的3宗死亡個案，其中一人為90多歲男性，沒有接種過新冠疫苗；另一名為60多歲男性，接種過2劑疫苗；最後一名為60多歲男性，僅接種1劑疫苗。

今天新增個案分布為新北市5810宗最多，台北市4134宗次之，桃園市2784宗第三。

此外，台媒中央社報道指，台中市政府與議會餐敘群聚案又新增確診者，副市長令狐榮達經核酸檢測確診，目前群聚案累計有9人確診。台中市觀光旅遊局長韓育琪經快測也呈現陽性，必須待核酸檢測確認。

台中市政府與議會餐敘群聚案又新增確診者，副市長令狐榮達經核酸檢測確診。圖為副市長令狐榮達。（台中市政府網站）

台中市政府與台中市議會教育文化委員會於4月26日舉辦餐敘，餐會共有24人參加。至29日，曾參加餐會的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇先後確診。除以上兩人外，目前曾參加餐會的民進黨籍台中市議員王立任及江肇國，台中市新聞局長鄭照新、令狐榮達等共9人確診。

由於中央流行疫情指揮中心不再公布確診者足跡並簡化疫調，今天起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，由確診個案主動回報密切接觸者資料。陳時中表示，今天上午發出7千多份簡訊，已有半數回報。

至於疫情何時達到高峰，陳時中表示，現在評估可能5月中下旬，但各種可能都有。