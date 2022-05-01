與病毒共存是選舉考量？　蘇貞昌：不會像中國大陸粗暴鎖國封城

國民黨副主席連勝文早前表示台灣政府決定要與病毒共存，他高度懷疑當局的出發點是政治考量，害怕疫情會變成影響年底九合一選舉的變數，衝擊民進黨選情。

台灣行政院長蘇貞昌今日（1日）回應稱，表示當局不會像中國大陸一樣粗暴的鎖國封城，也不像有的國家沒辦法就「共存」，當局的做法是一步一步有計劃、有節奏的，都是經過專家縝密討論。



台媒TVBS新聞網報道指，蘇貞昌今日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議後，有媒體詢問蘇貞昌有否討論快測陽性才能做核酸檢測，以及是否該降低新冠肺炎的傳染病等級，此外還有連勝文的說法等。

蘇貞昌回應稱，台灣因為全體民眾合作，在中央流行疫情指揮中心的規範指引下，防疫的成績舉世稱讚，也保障全體民眾的平安。當局不會像中國大陸粗暴的鎖國封城，也不像有的國家沒辦法就共存，「我們是一步一步的、是有計劃的、有節奏的」。

蘇貞昌表示，所有作業方式都是經過專家縝密討論，當局也逐步就各種情況進行調整。至於何時要怎麼做、藥物怎麼使用等等，這是很專業的事情，一方面當局都尊重專家縝密評估應對，同時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也會斟酌全盤情況向民眾宣布。