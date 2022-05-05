高嘉瑜誤踩獸醫用藥禁區　台灣毛孩、喵星人為何「無藥可醫」？

正當各界關注台灣新冠肺炎本土疫情趨烈，人命關天的時刻，一則由立委「揭露」的寵物醫療糾紛，也意外掀起全台寵物飼主的怒火，為「貓狗同命」發聲。



民進黨立委高嘉瑜日前接獲一起寵物醫療糾紛陳情，質疑獸醫違法用藥，要求主管機關台灣農業委員會主動稽查，不料引發眾多飼主撻伐，高嘉瑜兩篇臉書貼文在24小時內灌入將近5千篇留言，抨擊高嘉瑜打破原先的獸醫用藥「默契」，「無知捅出問題」，恐讓有機會被治療的寵物「無藥可救」。

事件起因高嘉瑜接獲飼主陳情，控訴寵物接受化療後，疑似因泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡，質疑獸醫疑似使用「沒有合法藥證的化療藥物」進行治療。因此，高嘉瑜遂委託農委會檢討稽查，示意若有違法則移送法辦。

沒想到此番監督招惹飼主民怨，因為在台灣許多用在貓狗等小動物身上的藥物並未申請「藥證」，據《香港01》向台灣獸醫詢問，在台灣大概八成以上藥物都沒有動物專用藥證；高嘉瑜自言「意外打開潘朵拉的盒子」，緊急刪文之餘，再於5月2日協同台灣獸醫師公會、農委會動植物防疫檢疫局、動保行政監督聯盟等單位召開協調會，並宣佈達成3項共識。

共識內容包括放寬現行無許可證動物用藥進口行政函釋門檻，原廠來源證明文件改以其他簡易文件（如國際發票、外盒包裝等）替代；加速行政審查時間，原須申請約一個月，未來目標縮短至約1周內，並可一次申請半年以上的用藥；農委會防檢局、獸醫師全聯會、獸醫師公會將提供相關申請的QA供臨床獸醫師參考。

寵物用藥原來「私相授受」多年

儘管「誤捅」馬蜂窩的高嘉瑜選擇第一時間責成有關團體開會並凝聚共識，並對外表示飼主遇到用藥疑慮或獸醫院不給藥，皆可聯絡獸醫師公會或「致電自己」協助處理，坦言意外造成寵物用藥的爭議和討論，她會承擔責任，並致力推動、強化獸醫、飼主及寵物的用藥權益。

然而，高嘉瑜給出一紙缺乏法源依據的協調會議紀錄，顯然不足以平息民怨。台灣輿論針對是否放寬獸醫師用藥限制、賦予相應免責權，以及要求重新審核動物用藥立法等呼聲已隨之而來，此外，也有聲音質疑協調會距離立法太遠、會議紀錄豈能牴觸法律？責身為立法委員的高嘉瑜不許虛應故事。

針對這起由寵物醫療糾紛擴大成為動物用藥立法化的討論，台灣律師呂秋遠在臉書發文指出，「這款化療藥古今中外都行之有年，效果也不錯，但可能是由於台灣市場太小因此未申請藥證，因此許多獸醫為治療寵物，私自進口用來治療，但這卻是違法的」。

呂秋遠指出，「多年來，毛孩治療的藥物，就是在『心照不宣』的情況下，獸醫師知其所以然，但無可奈何的窘境下私下進口，而毛孩爸媽就在不知所以然，但也無妨的心情下接受這種狀況。主管機關也就在睜一隻眼閉一隻眼的理解下，裝作一切都沒事，直到這個案件爆發」。

綜合台網輿論，亦不乏有飼主分享經驗，直言自己的寵物狗就是獸醫冒險用人用心臟用藥與強心劑救回來，因此多活了兩三年，十分感謝獸醫幫助。

此外，台灣獸醫師Charlie Hsu向《香港01》透露，其稱日常執業使用沒有動物專用藥證的藥物問題已經很久了，用在如貓狗等小動物身上的藥物，大概八成以上都沒有動物專用藥證；獸醫師公會每年都會提出藥物清單，希望能將哪些藥物使用於貓狗身上，但一直都遭到農委會防檢局的否決。

台灣人飼養寵物的意願逐年升高，根據官方統計，台灣2021年的貓、狗新增認養登記數量，已正式超車新生兒登記數量。（Getty Images）

台灣動物用藥合法進口路迢迢

據了解，動物雖一時間，台灣輿論針對高嘉瑜的應變作為意見兩極，但在事件獲得農委會陳吉仲主委支持並召開協調會後，台灣放寬動物用藥合法進口管道或露一絲曙光。

事實上，這類「心照不宣」的動物用藥問題，困擾台灣社會多年。不同於香港可以直接向國外藥商進口寵物用藥，寵物主人只要拿到獸醫處方便可以自行購買藥物，台灣獸醫多半是採取私自進口的方式。

民間要求改革、立法修正的呼聲從來都沒有停止，但台灣動物用藥市場始終還是卡在最根本的藥證取得困難，以及內部藥師公會長期跟獸醫爭論調劑權歸屬，並聚焦在人類用藥及設備是否能使用在動物身上做討論，兩造多年來在官方主導下進行動物用藥權協商，但從來協商未果。

之所以會衍生藥師與獸醫師兩派爭奪調劑權歸屬權爭議，必須回到台灣藥政系統與現行法規的限制來看。首先在藥政系統方面，台灣不同於美國都是由食品藥物管理局（FDA）統一管理，台灣獸醫師與相關動物用藥歸屬農委會防檢局管理，但人用藥品則歸衛生福利部食藥署管理。因此，在動物專用藥證無法取得的「前提」下，台灣執業的獸醫師要改採人用藥品給寵物使用時，就面臨「條塊」責任不清的問題。

其次，就台灣現行《醫師法》第1條規定，「中華民國人民經醫師考試及格並依本法領有醫師證書者，得充醫師，如人醫、牙醫、中醫」；又如《藥事法》第50條第1項規定，處方用藥若不是經由「醫師」開立處方，原則上不得供應。由於現行台灣執業獸醫師並非《醫師法》所稱之「醫師」，且獸醫師不在例外排除的藥商同業、醫療機構與研究機構之內，如果不是醫師經手處理，即不得調劑供應。

基於上述總總限制，台灣獸醫師公會主張創建可接受藥物流向管控方法，如根據「人用藥品使用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，直接販售給獸醫診療機構或是將獸醫診療機構放入《藥事法》50條中，「從出貨到使用，全部一條鞭」。讓動物醫院可以直接備藥，不論藥品管理或是醫療治療回歸到專業獸醫師身上，由獸醫師來負全責。

但藥師公會對此長年態度趨向保留，認為應當回歸動物專用製劑的研究開發，希望台灣官方可以鼓勵藥廠研發專用劑型和劑量；人用藥就應該由藥師管理，讓藥師協助寵物使用人藥，「因為人用藥配置的量無法精準，假如換算錯誤了，就會導致悲劇」。

藥師公會也提出警告，認為在治療動物上應該共同管理人用藥的流向，並避免迴流人用，也就是怕人類去獸醫院買人藥吃，恐怕會吃出問題來。

當然，介於獸醫師與藥師之間的矛盾，就當前台灣寵物用藥的問題來看，只能是次要的，最主要的還是市場缺乏動物用藥的藥源。原因在於許多藥物並沒有研發動物用藥可供選擇，目前動物用藥很大比例還是使用在如豬牛羊等經濟動物身上，並不適合在貓狗或是體型更小的動物身上使用。

因此，現行台灣執業獸醫師變通的方式，多是使用相同成份的人用藥物，輔以劑量調整因應，這其實正是高嘉瑜口中誤開「潘朵拉盒子」的內在模樣。有鑑於立法之路漫漫，諸如台灣官方接下來如何開放程序簡化，讓每家獸醫院都能申請到國外合法藥品、如何在法規上做出超越獸醫師與藥師之間本位矛盾的安排，雖刻不容緩，實際上也已緩不濟急多年。高嘉瑜一時意外誤闖這片「心照不宣的禁區」，能否也意外帶動台灣社會為動物用藥僵局啟動新的變化，備受飼主期待之餘，相信也將會是落實動物權保障的最具體作為。