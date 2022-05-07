台灣疫情｜將競選台北市長？國民黨立委蔣萬安確診　取消選舉行程

5月7日深夜，國民黨立委蔣萬安傳出確診新冠肺炎，上午11時他透過Facebook直播證實PCR確診陽性，目前台灣已有5位立委染疫。原本國民黨預計在5月提名蔣萬安參選台北市長，蔣萬安也宣布即日起將取消所有行程。

台灣中央流行疫情指揮中心周六（7日）公布，全台新增46377宗新冠肺炎本土確診病例及159宗境外輸入病例，個案破4萬大關，另再多11人病亡。台灣總統府也傳出有多人確診。

台灣立委蔣萬安7日深夜在FB表示，當晚接獲團隊一名同仁快篩陽性消息，他也立即快篩，亦呈現陽性，目前正在等待醫院PCR。上午11時蔣萬安透過FB直播表示，確診第一天，自己症狀都很輕微，就像感冒。蔣萬安也呼籲長輩施打疫苗，希望長者疫苗覆蓋率提高，保護自己也保護他人。

蔣萬安在直播中指出，Omicron雖多是輕症，但還是要多留意保護身體，這幾天他會好好休息，抱歉讓大家擔心。蔣萬安亦在臉書透露，在隔離期間，他將透過遠端視訊，持續進行立法院的問政工作。

2020年台灣立委選舉，台北市第三選區的蔣萬安，自上屆立委選舉開始繼承其父、曾擔任立委、外交部長、國民黨副主席的蔣經國庶子蔣孝嚴的政治香火，在選戰中連任立委成功。

由於該屆立委選舉蔣萬安面臨民進黨提名的大老吳乃仁侄兒吳怡農，兩人的學經歷與外表皆十分優秀，成為外界頗為關注「雙帥對決」。選舉結果，仍由蔣萬安得到最後的勝利，以近萬票的差距擊退吳怡農。他也有望將在今（2022）年底代表國民黨角逐台北市長之位。