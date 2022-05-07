台漁船撞見大陸航母艦隊經過 討海50年船長：這麼大陣仗看到就驚
撰文：聯合新聞網
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台灣宜蘭蘇澳籍漁船「順福漁83號」2日在釣魚台周邊海域，撞見疑為大陸航母艦隊經過，漁船昨天（6日）傍晚駛抵基隆八斗子漁港，船長江冠達提供當時拍下數段影片，他說，討海50多年，第一次看到這麼大的陣仗，驅逐艦和航空母艦共有十多艘，擔心是不是俄烏戰爭已經影響到日本、台灣的海域了。
江冠達的漁船約近傍晚6時抵基隆，他說，2日上午在北緯26度58分、東經124度47分的位置，約在東海南部的海域看到。他討海50多年，第一次看到這麼大的陣仗，驅逐艦和航空母艦共有十多艘，驅逐艦前後保護，速度很快，他趕緊用手機拍下好幾段影像。
按圖看清疑為大陸航母艦隊經過畫面！
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江冠達表示，他看到本來是往南邊走，當時衛星電話都不通，往南走約180到160度，照當時的速度是往釣魚台東邊海域，驅逐艦看到他們漁船在作業有轉方向，接著往日本海的方向過去。
他說，長這麼大從來沒有在海上遇到這樣大規模的軍艦，「看到就驚」，距離最近只有1、2浬，最遠5、6，對方速度很快，在海上蘇澳漁會有宣導過要通報，為了安全起見，就馬上通報看到這些特別狀況。
江冠達指出，當時沒有其他任何船隻，只有他們一艘船，一看到就馬上通報，打了兩通衛星電話給漁會，當時以為是在演習，擔心是不是俄烏戰爭已經影響到日本、台灣的海域了，因此趕快通報漁會，第一通告知往釣魚台東邊海域，第二通報告已往日本海的方向過去。
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