李明哲於台立法院召開記者會　控訴遭大陸監獄強迫超時工作

台灣非政府組織工作者李明哲於2017年遭中國大陸逮捕並以「顛覆國家政權罪」判刑5年，4月15日刑滿由廈門返台。

李明哲今日（10日）在立法院召開記者會，講述其在湖南赤山監獄的服刑經歷，聲稱他長期被迫超時工作，而且未能在官方規定的休息日和節假日休假，監獄職員還偽造出勤紀錄本。

他又指監獄不准其他犯人跟他說話，只允許特別幾個犯人和他接觸，試圖監管他的一言一行， 和他說話的犯人會受到關禁閉的處分，給他很大的精神虐待。



李明哲（左）及其妻子李凈瑜（右）出席台立法院記者會。（《聯合報》）

李明哲表示，他在監獄沒有受到過份虐待，不過他形容「赤山監獄與其說是監獄，不如說這是一個大型的工廠」。中國大陸的監獄法規定監獄的勞動時間是每天8小時，必要時可以增加一小時，但他和其他囚犯每天工作時間卻長達11到12小時。

李明哲稱，法令規定每周有一天教育日和休息日，還有節假日休息，但赤山監獄除了過年4天外，從來沒有休息日，連教育日有時都會被要求加班，「完全就是一個奴隸工廠」。李明哲還稱，赤山監獄為了規避法令，還偽造假的出勤紀錄本，強迫服刑人員簽字。

李明哲稱，經過她妻子李凈瑜和台灣很多非政府組織的努力，他所在的監區一周能多休息一天。他透過妻子對外反映監獄在冬天沒有熱水洗澡，後來就有熱水了。他反映監獄用油太差，導致伙食常常有餿味，監獄還特別對他妻子做說明。

李明哲被中國大陸以「顛覆國家政權罪」判刑。（岳陽市中級人民法院微博）

不過李明哲也表示，他在勞動上沒有像其他犯人一樣有任務壓力，甚至最後一年被調到一個勞動相對輕鬆的監區，並被安排更為輕鬆的工作。獄方每年都安排他到當地大醫院做一次健康檢查。

李明哲稱，到了刑期的最後兩個月，獄方把他安排到醫院隔離，他完全不用勞動。他的體重從入獄後瘦到70公斤，最後在醫院這兩個月，體重又胖到90多公斤。

據台媒《聯合報》報道，李明哲在記者會上不斷擤鼻涕，李明哲解釋這是「職業傷害」，因為在服刑的最後一年他被調到裁布工廠，工廠的棉絮非常多。