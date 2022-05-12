「香港千王」郭安迪肺癌病逝　為劉謙啟蒙老師　曾任《賭神》顧問

70年代紅遍大街小巷的台灣魔術先驅安迪老師（郭安迪），曾被譽為香港千王之王，也是知名魔術師劉謙、粘立人的啟蒙老師，驚傳因罹肺腺癌4期化療不治，於5月10日上午病逝，享壽60歲，女兒及粘立人悲慟於Facebook證實噩耗。



郭安迪女兒5月10日下午在Facebook上證實父親過世的噩耗，哀痛表示摯愛的父親因肺腺癌4期化療不治，於5月2日上午11時30分於廣州安詳辭世，享壽60歲，「父親一生貢獻於魔術界，致力於將歡樂給大家，晚年致力於老人與兒童慈善事業與個人電影拍攝。疫情期間，萬事艱難，但我們還可以在線上告別。如果你認識我父親，歡迎留下你們的合照，並留下祝福的文字，我們一起笑著與他說再見。」

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粘立人也發文表示，郭安迪於1979年是首位將香港朱氏魔術產品引進台灣的先驅，當時全台灣從南到北約10家百貨公司有「安迪魔術」專櫃，無論績效和評效都創下當時百貨業奇蹟。後來郭安迪接受中國電視公司《六燈獎》節目邀請，上節目擔任「魔術真假大家猜」的單元主秀，創造了當時電視史上第一次的台灣魔術風潮。

郭安迪是電影《賭神》、《賭聖》等電影的賭術顧問。（網絡圖片）

儘管後來因玩家失去新鮮感退出台灣市場，郭安迪也和在台灣的第一任妻子議離，又隻身回到香港改從事表演叫賣電器產品，但2000年，粘立人感受到消費市場的翻盤便邀請安迪回台重操舊業，當年台北京華城開幕時，設置臨時花車魔術櫃生意興隆，郭安迪又開發了士林夜市的都會叢林第2處商城展業，展開他在台灣魔術道具的第二春。之後，他獨自登上魔術專輯節目《世紀魔法王》憑一己之力擔任個人魔術主角，也參加過2008年，當年電視史上魔術最火紅的綜藝大哥大《千術之謎》單元魔術表演。直到魔術風潮退去，他終究還是選擇繼續回到香港發展大陸事業版圖。

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粘立人感嘆從前郭安迪回到台灣第一個會聯繫的人就是他，當時他總是倍感榮幸，可以去機場接機當地陪，在士林和他吃飯話家常，還可以看他表演擅長的魔術，感嘆「從今以後我再也沒有機會請他來士林咖啡物語喝飲料、契茶趣吃飯講八卦了，往後完全沒有機會再說說笑笑了⋯⋯祈禱安迪大哥一路好走、在天堂快樂的變魔術。」

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