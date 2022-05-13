台灣疫情｜高雄議員黃捷確診開箱防疫包　神秘黑色長條有何用途？

台灣高雄市議員黃捷日前出現症狀，5月6日快篩陽性，5月7日宣布PCR結果「真的確診」，目前正在養病的她，寫起居隔日記，和支持者分享經驗。5月11日是黃捷隔離第五天，她在Facebook開箱高雄市政府提供的關懷包，內容物包括鼻咽快篩、酒精、口罩、泡麵、餅乾、沖泡穀片，還有一個不明用途的「黑色條狀物」。



黃捷收到高雄市政府的防疫關懷包。（Facebook / @黃捷）

黃捷誇讚關懷包好澎湃，還問網友「猜猜最上面那條黑色的是甚麼用途？我是看手冊才知道答案」，引起熱議：

．「我以為是要量腰圍的」

．「心情不好可以打牆壁」

．「以為是打小孩的...如果是跟小孩一起居隔，應該很需要...」

．「逗貓棒」

．「玩遊戲輸，拿來打頭的啊」

．「真好，送那個還可以防蟑螂」



黃捷後來解答，黑色條狀物竟然是「門縫密封條」，用來塞住門縫，減少病毒傳播風險。

黑色條狀物功能大公開。（Facebook / @黃捷）

相關文章：確診新冠肺炎點算好？中醫網紅「77老大」教6個自救方法+飲食建議

+ 6

網友讚「也未免太貼心」、「那個還不錯，有隔音效果」。也有人抱怨：

．「我昨天也收到了...但我的裡面沒有快篩欸」

．「羨慕還送到府，我兒子5月6日發病的，到現在都還沒有收到，還叫我們自己去領」

．「也太快收到，我們確診第12天，到現在還沒有收到關懷包，整個火很大」

．「新北市一隻快篩而已」

．「為什麼我們領到的少很多」



黃捷不忘分享高雄市府的關懷包得來速政策，希望有需要的民眾都能領到。

延伸閱讀：

侯友宜再喊所有快篩陽視同確診：海嘯來了 中央嘜擱拖

北市可PCR診所竟僅三分之一能預約 陳時中：街坊鄰居干擾

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】