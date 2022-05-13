台灣疫情｜高雄議員黃捷確診開箱防疫包 神秘黑色長條有何用途？
撰文：聯合新聞網
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台灣高雄市議員黃捷日前出現症狀，5月6日快篩陽性，5月7日宣布PCR結果「真的確診」，目前正在養病的她，寫起居隔日記，和支持者分享經驗。5月11日是黃捷隔離第五天，她在Facebook開箱高雄市政府提供的關懷包，內容物包括鼻咽快篩、酒精、口罩、泡麵、餅乾、沖泡穀片，還有一個不明用途的「黑色條狀物」。
黃捷誇讚關懷包好澎湃，還問網友「猜猜最上面那條黑色的是甚麼用途？我是看手冊才知道答案」，引起熱議：
．「我以為是要量腰圍的」
．「心情不好可以打牆壁」
．「以為是打小孩的...如果是跟小孩一起居隔，應該很需要...」
．「逗貓棒」
．「玩遊戲輸，拿來打頭的啊」
．「真好，送那個還可以防蟑螂」
黃捷後來解答，黑色條狀物竟然是「門縫密封條」，用來塞住門縫，減少病毒傳播風險。
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網友讚「也未免太貼心」、「那個還不錯，有隔音效果」。也有人抱怨：
．「我昨天也收到了...但我的裡面沒有快篩欸」
．「羨慕還送到府，我兒子5月6日發病的，到現在都還沒有收到，還叫我們自己去領」
．「也太快收到，我們確診第12天，到現在還沒有收到關懷包，整個火很大」
．「新北市一隻快篩而已」
．「為什麼我們領到的少很多」
黃捷不忘分享高雄市府的關懷包得來速政策，希望有需要的民眾都能領到。
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