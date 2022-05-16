快測陽性仍需死撐去做核酸檢測　台政界美女嘆：全身骨頭拆了一樣

台灣前新北市府副發言人、國民黨新莊區市議員參選人戴湘儀今（15）日在 facebook 上宣布，自己快篩驗出2條線陽性，也透露自身病況，包含全身發冷、疼痛、咳嗽、喉嚨痛、些微胸悶、沒有胃口、想吐，且今早前往醫院篩檢時，「一趟20分鐘來回的路程，我走的好喘、幾乎寸步難行，好像全身骨頭都要拆了一樣」，並看著排隊的人潮感嘆，「與其讓生病的民眾受苦，為何不將『快篩視同確診』」



過去有著「侯家軍」及「最美背後靈」之稱的戴湘儀總是媒體關注的焦點，而她也離開市府後也宣布投入新莊區市議員的選戰，每天都積極地到大街小巷上拉票，甚至新北市的戰友、前新北市政府副發言人蔡畹鎣日前確診後，她還背著競選大氣球替她到處拉票，如今（15）日卻快篩驗出2條線。

有著「最美背後靈」之稱的台灣政界美女，及國民黨新莊區市議員參選人戴湘儀，在facebook 宣布自己快篩陽性。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

戴湘儀一開始先是打趣表示，「我兩條線快篩陽性，因此達到體重人生里程碑46.8公斤」，接著提到，昨晚開始就出現全身發冷、疼痛、咳嗽、喉嚨痛、胸悶及沒胃口想吐的症狀，打了1922等候約10分多鐘，並依照1922指示前往家中附近的醫院，結果發現線上預約早就額滿，現場開放的名額也不多，「想到馬路上醫院旁的各種排隊人潮，現在，我能深深的體會」。

戴湘儀指出，於是打算等明天症狀轉好，再到醫院去排隊PCR，「光是一趟20分鐘來回的路程，我走的好喘、幾乎寸步難行，好像全身骨頭都要拆了一樣」，她也感同身受說道，「沒有親身感受，就不能真正體會」，有症狀的市民朋友，必須撐著身體，站在長長的的隊伍裡，等候數小時，太辛苦了。

戴湘儀想到，快篩陽性後，自己一個人只需躺著養病、叫Uber eats就還能過，「但如果家裡還有老的小的，家長要忍著自己的病痛，照顧孩子和長輩，要他們如何還要到醫院去排隊PCR，他們的擔心害怕和辛苦我想我現在可以體會一點，我想政府一定要做更多！」

延伸閱讀：

新冠爆發「民主倒退2年↑」！前疾管副長籲「降第4類」…怒嗆指揮中心：職權比總統還大

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】