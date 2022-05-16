台灣快測陽性大媽插隊拿藥被勸阻　竟當場除口罩「報復性狂咳」

素質在哪？台北市一名女子因快篩陽性，到醫院排隊做PCR，沒想到途中遇到一名婦人想要插隊，當下她出言勸告，結果下秒婦人竟惱羞成怒，當眾惡意脫口罩對女子正面咳嗽，讓女子質疑此舉已違反《傳染病防治法》，影片曝光後，引起大批網友撻伐。



原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，4日來到台北市中興聯合醫院做PCR，她說明，當下會在現場準備做PCR都是快篩陽性的人，檢測完、意願吃藥者會排隊拿藥；然而過程中，排在前面的婦人沒有任何緣由，突然離開隊伍，回來時卻想重新插進她前方，「這不就等同於插隊？」，結果對方丈夫也無理取鬧幫助違規插隊的妻子講話。

對此原PO多次勸誡要重新排隊，但對方最後惱羞成怒，當眾惡意脫掉口罩，朝她正面大力咳嗽三次，由於在排隊的人都已經確定是陽性，「這已經引起我的內心恐懼，我也害怕被她拿下口罩咳嗽這行為加重我病情」，除此之外婦人還人身攻擊，牽扯到家教，「她拿下口罩咳嗽，在防疫防治法，這位女士也對我造成了威脅，也犯法了」。

明知自己快篩陽性仍故意脫罩對人咳嗽 影像曝光令網民憤怒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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原PO相當氣憤，並指出現場還有小孩經過：「如果小孩因為她確診怎麼辦？」本來想要等政府開完罰單再爆料，但收到聯合醫院的來電關心，稱「沒辦法查出女士身分」，感覺沒有意願要配合解決問題：「她已是確診者，她拉下口罩對我咳嗽，真的非常差勁！」

貼文曝光後，許多網友撻伐「太惡劣了啦，怎麼可以把口罩脫掉咳嗽」、「沒辦法你遇到神經病了」、「這種人醫好也是浪費資源」、「沒品沒水準，空長歲數」、「真的離開排隊位子，如同棄位不是嗎」、「這社會講道理沒用了啦」、「人比病毒可怕」、「疫情讓人與人互相傷害」。

根據台灣《傳染病防治法》第62條，明知罹患第一和第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金；北市衛生局則回應，知道自己染疫卻故意拉下口罩，可能違反傳染病防治法，可處三年以下徒刑、拘役或是50萬元罰金；聯合醫院中興院區也表示，未來會加強宣導。

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