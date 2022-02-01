台母女推拿店遭「肛門插入式治療」感受辱報警　原來為矯正脊椎？

台灣新北市一對母女到一間整復推拿所整脊，就在媽媽治療結束後，治療師將女兒褲子褪下至屁股蛋，用手指插入她肛門，要調整她的尾椎，她大喊「痛！」，事後治療師解釋媽媽也是這樣治療，女兒自覺受辱，翌日至醫院驗傷，並到警局提告，新北地檢署依妨害性自主及違反藥事法起訴。



據了解，媽媽時常找這名徐姓治療師推拿，因女兒曾摔倒後開始腰痠背痛，於是帶女兒去找這名治療師……

手指插肛門10多秒稱要「矯正脊椎」 事後被揭沒醫師資格（點圖了解更多）▼▼▼

+ 10

當天媽媽推拿後換女兒，徐男先幫女兒肩膀拔罐，隨後要她趴著，並將褲子褪到屁股蛋的位置，女兒驚訝地問「這要幹嘛？」，徐男還安撫她，你媽沒跟你說嗎？我要幫你矯正脊椎，不然會繼續腰痠背痛，搞不好站不起來。女兒不疑有他，但卻突然肛門產生一陣劇痛，痛的大叫，徐男戴著手套抹上潤滑液，直接用手指插進女兒肛門裡，持續約10多秒，女兒大叫後要求停止療程，徐男還要她翻身躺著，用手壓揉她小腹地方，女兒嚇的不願繼續，隨即起身坐到旁邊椅子，徐男則若無其事走去幫媽媽按摩肩頸。

2人返家後，女兒越想越氣，翌日到醫院去驗傷，下午在媽媽陪同下去轄區派出所提告，徐男警詢坦承確實有侵入性療程，但絕非對她有性侵意圖，經查徐男沒有醫師資格，不能進行侵入性治療，新北地檢署仍依妨害性自主及藥事法起訴。

【更多台灣法庭新聞】台無良父母19萬賣2歲幼女給「淫獸」抵債 買主曾強姦其8歲長女▼▼▼

+ 4

【更多台灣法庭新聞】台17歲少女哭訴遭媽媽消防員男友強姦 男方因這些疑點獲判無罪▼▼▼

+ 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】