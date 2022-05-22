台50歲美魔女護士徵婚要求「8千萬身家」　60歲退休醫生：願交往

先前台灣有一名50歲的護士透過媒人婆徵婚，希望男方要有八千萬資產（台幣，下同，折合約2千萬港元），一度嚇退不少男性，但最近傳來好消息，一名60歲的退休醫師，沒被8千萬嚇到，反而提供自己的不動產證明，表示願意交往，讓媒人婆向護士喊話，趕快聯繫，別讓好姻緣溜走。



民眾：「太高啦，我月收入才一個2萬8（台幣），叫我拿八千萬，我沒辦法。」民眾：「我沒辦法。」

相關圖輯：媒人揭50歲阿嬸驚人徵婚條件 自稱貌美可愛 身家2千萬以下免問（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 22

聽到要八千萬資產的徵婚條件，許多男性朋友是望之卻步，讓媒人挫咧等（一邊發抖一邊等待）的50歲美魔女護士，在消息曝光後5天，傳來好消息。媒人婆黃淑晴：「連我自己都很訝異，怎麼可能去找到，這種不可能完成的任務，可是確實是有的。」

終於有符合條件的人出現了，也讓大家好奇這多金男的條件背景，原來是名退休醫師。

退休醫師黃先生：「看了媒體才知道，不然也不知道這樣子，（聽到8千萬這個條件你心裡有沒有嚇一跳）沒有啊因為我的家產就有這麼多啊。」

當初媒人婆接到50歲護士的徵婚條件，男方需要有8千萬的資產，而且年紀要在70歲以下，剛好一名北部知名醫院退休的醫師，黃先生年紀60歲，因為喪偶找尋第二春，想要找一名有醫護背景的另一半，為了符合條件，還特地提供不動產證明，資產真的有達標，好不容易雙方都符合條件，媒人婆急的請護士趕快聯絡她。

媒人婆黃淑晴：「本來是認為不可能，可是現在是真的已經找到，這位八千萬的醫師，我覺得這位護理師，妳真的要趕快把握，這個機會是可遇不可求的，趕快趕快趕快連絡。」

都說婚姻要找門當戶對，美魔女開出8千萬條件，還真的找到了願意交往的對象，只是到底最後能否促成良緣，還是得靠兩人實際見面相處後，才知道對方是不是自己的mr.right。

延伸閱讀：

半百美魔女徵婚 媒人曝「要求男方資產8千萬」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】