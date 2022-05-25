蔡英文「宿主外交」衝不破WHA「一中」大門

世界衛生大會（WHA）5月24日在經過二對二辯論後，駁回邀請台灣以觀察員身份參與大會的提案，兩岸官方隨後相繼發表了毫無意外的聲明，大陸國台辦重申「一個中國原則是國際社會普遍共識，不容任何挑戰」、「台獨不可能得逞」；台灣外交部則稱，「中國一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權，台灣政府無法接受」。兩岸官方在台灣參與WHA事上每年一度的交鋒，已淪為某種乏味的外交公式戰。

細數WHA拒絕涉台提案，台灣今次已是連續第六年未能有官方代表出席大會，儘管台灣官方在疫情的近年高調宣傳「Taiwan can help」，今年甚有美、英、法、德、加、澳、盧森堡、立陶宛與兩台灣邦交國巴拉圭和危地馬拉等10國在會議期間聲援台灣，強調台灣加入的重要性，聲量勝於以往，依舊無改不得其門而入的國際現實。

2021年6月13日，日本參議院議員全體起立通過決議支持台灣參與世衛，台灣駐日代表謝長廷稱這是「最美的鏡頭」。（Facebook@謝長廷）

綜觀過去六年，蔡英文政府在「有意義參與」國際組織為外交目標下，於外年年動員邦交國叩關WHA，儘管連戰連敗，但失敗並不可恥，因為「都是北京打壓」的意識已在民進黨的意識中融會貫通，只要回頭能使民進黨每年定期收穫一波台灣內部反中群眾的支持，每年與北京叫戰WHA一回，都是勝利。

然而，自新冠肺炎疫情開始蔓延的2020年起，台灣社會對於台灣能否進入WHA殿堂的期望漸漸有別於前三年，除了整體防疫控管相對得宜帶給台灣社會一定的優越自信外，國際情勢、尤其在美國拜登（Joe Biden）政府領頭與中國對抗白熱化下，台灣社會開始有了在美國與主流西方的聲援下，台灣有沒有機會成功闖關WHA的念想，不若2017年至2019年間，台灣社會眼見兩岸關係不見好，自知參與WHA機會微乎其微，未戰先竭。

四方安全對話：美國總統拜登2022年5月24日出席在東京首相官邸舉行的四方安全對話峰會。圖中可前中排左二為美國家安全顧問沙利文、左三為美國貿易代表戴琪，以及右一的美國務卿布林肯。（AP）

如果說美國「反中」的國際造勢是影響台灣社會判斷情勢的外部原因，蔡英文政府近年戮力「爭取理念相近國家支持」的說法成功發酵，無疑是讓台灣社會得以對接外部原因的內在因素，也推升了台灣內部對於衝破「一中原則」、挺進WHA的期待。

更具體言之，蔡英文在第一任期尾聲積極營造「台灣問題國際化」政治工程，明面上一面倒向美國，不惜在各式議題出讓台灣利益，好讓以美國為首的反中聯盟可以藉此「擠兑」台灣，原因無他，蔡英文政府百般求全要的結果，便是將台灣的所有得失皆被納入美國的整體利益之中，以美台利益包裹的形式為自己周全。

簡言之，蔡英文政府不惜開放美國萊豬進口、頂着輿論壓力也要吞下天價軍售、進口日本福島食品，萬變不離其宗，蔡英文上任標榜的「踏實外交」，實情上是汲汲營營在為台灣的外交尋找「宿主」依靠——宿主越多越強，意味着可以獲得的資源也就越多、越可靠。

蔡英文2022年3月22日與日本前首相安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視頻對談。安倍晉三說，他曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，「台灣有事」等同「日本有事」，以及「日美同盟有事」。（台總統府供圖）

就台灣發動參與WHA為例，現實的出席障礙其實從來都未發生改變，即在聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案都基本遵循「一中原則」下，台灣以觀察員身份參與大會的提案便缺乏法理基礎。但台灣對於衝不破「一中」關卡的信念轉移，在2020年之後出現了認知變化。

除了前述提及，台灣自身疫情防控雖然也有瑕疵，但在疫況控制與經濟發展間依舊取得了較佳的平衡下，前兩年「防疫資優生」的頭銜讓世界看到，是台灣民心敢與WHA叫門的底氣。但來自政治意識形態的宣傳力道不可忽略，尤其民進黨政府有意為之「台灣問題國際化」，以及構建「理念相近國家」同行的想像路線圖，在在布建都在為台灣社會「壯膽」——蔡英文政府要的遠不只是在外交上為台灣尋找「宿主」依靠，面對從一而終的「一中」現實壓力，蔡英文政府也技巧性地想要藉由「台灣問題國際化」與「理念相近國家」一同分擔，讓「一中原則」受壓的對象不只限於台灣，也要承重在利益與共的「那些宿主身上」，期望借力那些理念相近的（反中）國家，一同解構「一中」枷鎖。

台灣邦交國今年邀請台灣參加WHA的提案遭到駁回。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「民進黨政府歪曲否定體現一個中國原則的九二共識，破壞兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在」。（微博＠國台辦發布）

與此同時，也一如民進黨政府所願，「宿主外交」的力道也回饋在台灣社會近三年期待參與WHA事上，歷年收穫來自美、英、加、日、澳等「民主大國」的聲援，已相當程度讓被灌了「民主同盟」迷湯的台灣社會認真相信：只要確保自己置身集體安全陣營，便得以破防在WHA等國際組織裏被遵守的「一中原則」；於是乎，再接再厲，眾志成城。

總的來說，台灣參與WHA連續六年叩關失敗，貌似「一成不變」，但內在的變化實是民進黨政府改弦易轍，揮別過往「孤獨地」與北京在兩岸法理與主權上進行各種爭辯，取而代之的是想藉美中對抗白熱化的外部環境，對內推送「民主同盟」、投身「理念相近國家」以獲集體安全的政治意識流，甚至讓台灣社會出現假性認知，信以為真可以「以虛擊實」、挾集體安全和預期共同承壓去攻克「一中原則」，待敗興而歸後，再次遁入反中的意識裏無限輪迴。如此台灣人，如果還不奈何民進黨，那也不必去奈何世道什麼了。