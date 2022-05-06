電單車遭房車撞翻　見仙氣露肩女司機秒消氣　網民：內心也車禍了

難得見到場面如此祥和的車禍糾紛！一名台灣網友近日分享影片，只見一輛轎車與電單車在一處路口發生擦撞，電單車當場翻覆在道路中央，本以為騎士會氣憤向轎車司機理論，不料司機下車後，竟是一名穿著露肩小背心的長髮正妹。騎士看了後默默將電單車扶起，而女司機也趕緊上前幫忙。畫面一曝光，讓不少網友紛紛笑稱，「瞬間火氣都消了」。



一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段11秒影片，只見一輛電單車與轎車在某處路口發生車禍，疑似是準備左轉的轎車未注意到直行的電單車而不慎撞上，所幸電單車上看似是父子的2人並無大礙。而就在爸爸準備將電單車扶起時……

一見女司機芳容秒消氣 點擊放大瀏覽▼▼▼

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1名身穿白色露肩小背心的女子也趕緊跑下車幫忙，一邊還看著對方不知是在道歉還是關心狀況。原PO也補充，這位先生本來很生氣，但後來只說，「沒事沒事，我來就好」。

影片一曝光，馬上吸引2.1萬名網友按讚、4000多則留言，不少人紛紛笑稱，「小朋友：沒看過爸爸那麼溫柔」、「本來想大聲斥責的，但」、「瞬間免賠，但聯絡方式一定要留」、「痛都沒有了，病都好起來了」、「小事啦！我本來就想換摩托車了，謝謝妳」、「世界上最和善的車禍」、「內心小鹿是不是撞到頭破血流了」。

不過也有網友提醒，發生車禍後，雙方不得任意移動肇事車輛或破壞現場證據，除非車禍雙方均同意移置車輛時，也必須應先拍照或錄影錄標繪車輛位置存證，才能將車輛移置路旁不妨害交通處；無人傷亡車禍、且車輛尚能發動者，也必須拍照錄影等方式存證相對位置後，如果雙方不能和解，最好請警方到場處理以維護雙方權益。

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