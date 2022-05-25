蔣萬安獲國民黨提名參選台北市長　稱一定會讓「藍天」再現

台灣九合一選舉年底展開，周三（25日），國民黨召開中常會，提名該黨籍立委、蔣家後代蔣萬安參選台北市長。蔣表示，他會全力以赴，一定會讓「藍天」再現。



除了蔣萬安，國民黨還通過提名立委許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。蔣萬安對此表示，非常榮幸獲得徵召，感謝主席朱立倫及黨內先進對他這樣的年輕世代的信任與期許，將首都之戰這重要使命交付給他，強調自己必讓藍天再現，帶領所有台北市民，挺過疫情、開創新局。

蔣續表示，自己出身、求學於台北，台北是他深感驕傲的城市，孕育了許多人成長的過程，創造實現夢想的環境，然而近年當地人口不斷外流，市民收入持續減少，城市基礎建設停滯不前，在國際中失去能見度。此刻，是對於台北的未來做出重大決定的時候，疫情終將挺過，但面對各項的挑戰、百業蕭條的台北，需要的不是政治口水，而是捲起袖子實在做事的人，他會用創新的思維、永續的精神、科技的手段，執行市政願景。

國民黨提名蔣萬安（右二）參選台北市長。（中時新聞網）

蔣進一步稱，台北不只是六都之一，而是要帶領台灣衝向國際的領頭羊，在這轉型時刻須以服務為本，為所有市民提供優質、安全的生活體驗，強調自己要讓所有人才組成各種台北隊，在世界找到自己的位置，並與市民攜手讓台北站上世界頂級都會的行列等。對於選戰團隊，他則稱一直在籌組當中，並提到前台北市議員羅智強是黨的資產、強而有力的戰將，年底選舉絕對需要借重其協助黨一起打團體戰。

43歲的蔣萬安為蔣孝嚴之長子，後者曾任國民黨副主席、立法委員、總統府秘書長、國民黨秘書長、行政院副院長、外交部部長等職。他畢業於國立政治大學法學院、賓夕法尼亞大學法律學碩士，曾在美國當執業律師。2016年，他在國民黨大環境極為不利之下，以89673票當選台北市第三選舉區第九屆立法委員，後於2020年立法委員選舉中連任。