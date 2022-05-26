台TVBS四女主播上演現實宮心計　疑為搏上位反目手段涉潑不明液體

為達到上位以及爭奪「黃金時段」出鏡的目的，台灣TVBS電視台的4名主播近日被爆，在公司內部上演現實版「宮心計」，3人聯手霸凌1人，手段涉及潑灑不明液體、剪爛衣服等。惟TVBS方面就對事件予以否認。



台灣TVBS電視台的4名主播近日被爆，在公司內部上演現實版「宮心計」。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，霸凌事件發生在近半年，涉嫌霸凌的包括黃姓、張姓及游姓3名女主播，被霸凌的是古姓女主播。4人原本感情和睦，但古姓女主播卻突然遭到上述3名女主播的霸凌，手段包括辦公桌被潑不明液體、衣服被剪爛等。

古姓女主播發現異常後安裝隱藏針孔鏡頭，意外拍下3人行蹤後報警處理。事後，涉嫌霸凌的3名女主播分別遭到懲處，其中1人被轉為「污點證人」、1人因拒不認錯被調往其他部門工作、另1人則認為自己被偷拍，對方是犯法行為，亦報警處理。

雖然網絡盛傳4人疑似因搏上位、爭奪播報時段而大打出手，但據《自由時報》引述知情人士指，4人本就不合，且播報時間都非常固定，並非因爭時段而搞內鬥。另有最新消息指，遭霸凌的主播已經提出離職申請，不過TVBS就表示高層未有收到相關消息。

台灣東森新聞前當家主播陳海茵感歎，還好自己已離開主播台了。（facebook＠陳海茵）

事實上，針對主播「宮鬥」一事，TVBS周三（25日）回應指，網傳對話與懲處截圖所述內容不實，「並沒有所謂主播霸凌案，也沒有主播發現後報警，更沒有警方到場調閱監視器介入調查等情事。部分主播之間確曾有過小糾紛，但已處理。」

而對於此事，台灣東森新聞前當家主播陳海茵還發文感慨，「看到這新聞很多人問我是誰？我真的不能說啊...主播之間互爭時段、搶節目，檯面上與私底下手段無所不用其極，除了實體霸凌、言語霸凌或在背後講非事實八卦也是常有的事！還好我離開主播台了。」

她還引用大陸宮鬥神劇《甄嬛傳》中的台詞說，「套一句 『甄嬛傳』裡華妃的名言：『賤人就是矯情。』但也如同甄嬛說的：『再冷，也不該拿別人的血來暖自己。』其實鬥爭、霸凌不只在主播台，職場上、校園內、政治人物，都是屢見不鮮！雖說『不招人忌是庸才』，但還是要勸一句，老天爺不給你，爭也沒有用。」