台促轉會諷北京對白色恐怖遇難者「裝熟」　施明德批只懂政治正確

台灣促進轉型正義委員會（促轉會）11月28日在Facebook表示，大陸方面將台灣白色恐怖犧牲者當作「隱蔽戰線」的諜報英雄，是「跟台灣受難者前輩裝熟」。 民進黨前主席施明德11月30日在Facebook批評，民進黨當局至今連「恢復名譽書」都拒絕發給把「泰源事件五烈士」，「只懂得政治正確，為掌權集團服務」。他抨擊民進黨兩度掌權，未曾真正禮拜過台灣烈士。

台灣促轉會11月28日在Facebook貼文指出，北京有一座「無名英雄廣場」，廣場的花崗巖上列了800個名字，大陸官媒稱上面刻的都是「隱蔽戰線」的諜報英雄。細看名單，可發現名字大多抄錄自台灣「1999年綠島人權紀念碑」與「2007年景美人權園區」等名單，其中不乏大家熟知的「泰源革命五人」。促轉會自問自答般地表示，「你說他們都是共諜？」接着反問網友，「既然你不相信中國的『被認罪、被自殺』，那你怎麼會相信『被英雄』呢？」促轉會還指出，「當中國突然來跟台灣受難者前輩裝熟、送一個大英雄頭銜，到底是怎麼一回事呢？」

台灣早前在Facebook發文，稱「既然你不相信中國的『被認罪、被自殺』，那你怎麼會相信『被英雄』呢？」（Facebook@促轉會）

促轉會的這則貼文，引來施明德為文重批。施明德說，「你們真的把我惹火了，惹哭了！」施明德指促轉會，有什麼資格恥笑北京搶走台灣烈士？台灣今天的民主、自由和主權，是靠許多先賢先烈付出生命、血淚，以及許多家庭的苦難鑄造的「不是靠現在掌權的民進黨人士所爭得」，但民進黨兩度掌權，可曾吃水果拜樹頭（即飲水思源）？「掌權者都懼怕烈士的光芒，反映出他們當年的怯懦？」

施明德還說，促轉會是由「一群沒有奮鬥史，沒有聲望，欠缺專業良心的人所組成」，忘了一直仍把「泰源事件五烈士」視為叛亂犯，連一張騙人、不知所云的「恢復名譽書」都拒絕發給他們，遑論賠償、禮敬；促轉會心中，迄今仍把「泰源革命五烈士」視為「叛國賊」，立場與將他們處死的蔣介石完全一致，默認蔣介石殺他們是對的。他強調，歷史會記住，促轉會仍將台灣烈士視為罪犯。

施明德批評，促轉會只懂得政治正確，為掌權集團服務，大陸在北京西山無名英雄紀念碑上，把真正為台灣獨立浴血而亡的泰源是件五人奉為烈士英雄紀念，「你們還有臉斥責中國？」 「是你們坐實台灣真的是個只有寃魂，沒有英靈的無脊椎民族。」

針對施明德的批評，台灣促轉會則發出聲明表示，他們以泰源五人為例，指出碑上的錯誤，意思是泰源五人跟中共並不享有一樣的意識形態，「不應該被中國政府當成解放台灣的樣板人物，這與歷史事實相距太遠」，但仍尊重施明德對西山紀念碑的詮釋。

「泰源事件」發生於1970年，當時關押政治犯的台東泰源監獄，包括江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成等六名受刑人計劃奪取泰源監獄警衛連槍械、釋放監犯、進佔台東、宣揚台灣獨立理念之反政府行動。但該行動很快被台軍特種部隊控制，除鄭正成以外，其餘五人均被判死刑。