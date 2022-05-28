台灣疫情｜新增逾8萬本土病例較昨日回落　惟多127死再創單日新高

台灣中央流行疫情指揮中心今日（28日）宣布，台灣新增80835宗新冠肺炎本土病例，較前一日逾9.4萬宗顯著回落，惟新增127人死亡，再創單日新高。另新增46宗境外輸入病例。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市16001宗，高雄市9641宗，臺中市9031宗，桃園市8999宗，台北市7998宗，台南市6666宗，彰化縣3597宗，屏東縣2648宗，新竹縣2509宗，苗栗縣2024宗，宜蘭縣1870宗，新竹市1759宗，雲林縣1466宗，基隆市1433宗，花蓮縣1326宗，嘉義縣1014宗，南投縣997宗，台東縣774宗，嘉義市585宗，金門縣203宗，澎湖縣200宗，連江縣94宗，相關疫情調查持續進行中。

而中症個案新增293宗、重症增115宗。至於新增死亡個案為74男53女，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118宗具慢性病史、48宗無疫苗接種。確診日介於今年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日。

截至目前，台灣累計1815703宗確診，分別為12816宗境外輸入、1802833宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。2020年起累計1911宗死亡病例，其中1896宗屬本土。