台灣疫情｜邊境大門開放在望？陳時中：下月會有邊境鬆綁政策出爐

台灣為港人其中一個外遊熱點，在當地，邊境大門是否可望放寬也備受關注。周六（28日），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，下個月會有邊境鬆綁的政策出爐，接下來會與各部會討論。



據陳時中表示，對於政策已陸續有計劃和討論，但有兩大考量，一是醫療量能的可承受性，二是相關經濟活動。他指，以往台灣染疫率低，外國染疫率高，戰略是要邊境阻絕病毒，但現時台灣染疫率差不多已有6%，境外輸入最高也是6%多，經過邊境檢疫大約剩4%，普遍而言境內外風險已經差不多，邊境開放是遲早的事。他強調，醫療量能壓力是在的，未來要考慮醫療量能和邊境能承受染疫進來的數目。

經濟方面，陳時中指疫情下，世界各國在經濟上有很多需要的投資被耽誤，台灣經濟活動在這段時間都可能喪訂單或投資，就這部分，他們已經跟經濟部積極研討，很快就要宣布。

而旅遊方面，他表示不管是觀光或是外交都有不同的警示，現在各單位都開始在做研議，要統一化警示，看後續開放如何應用；觀光局則指，會持續積極與指揮中心、業者溝通並做好準備，冀早日迎來解封一日，同時提醒現在仍未解除「禁止旅行社組團安排入出境旅遊」的規定。